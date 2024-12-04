Google DeepMind’dan 15 günlük hava durumu tahmini yapan AI aracı: GenCast

Google'ın DeepMind ekibi, GenCast adlı yeni bir yapay zeka aracı ile karşımıza çıktı.

GenCast, hava durumu tahmini konusunda rakiplerine göre oldukça başarılı bir yapıya sahip.

GenCast'in 15 güne kadar isabetli tahminler ortaya koyduğu vurgulanıyor.

Google DeepMind ekibi 15 günlük hava durumu tahmini yapan yapay zeka aracı GenCast ile karşımıza çıktı. Google’ın yeni AI modeli, geleneksel Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) modelini geride bırakarak üstün ve son derece isabetli bir performans ortaya koyuyor.

Google’ın geliştirdiği bu sistem, geleneksel hava durumu tahmini modellerinin istediği yoğun hesaplama gücünü ciddi bir seviyede azaltarak önemli bir başarıya imza atıyor. Aynı zamanda bu hizmetin aşırı hava koşullarında bile etkileyici bir performans sunduğu ifade ediliyor.

GenCast, hava durumu tahmini konusunda yeni bir standart getirecek

Hava durumu tahmin konusunda yeni bir dönem başlatmayı vaat eden Google DeepMind, yeni yapay zeka modeli ile geleneksel seçeneklere göre çok daha hızlı ve doğruluk payı yüksek sonuçlar ortaya koyuyor. GenCast’in yalnızca 8 dakika içinde etkili tahminler sunduğu ve rakiplerine göre hız açısından önemli bir avantaj sağladığı vurgulanıyor.

Geleneksel hava durumu tahmini hizmetleri atmosferin fizik kurallarına dayanıp birden fazla simülasyon çalıştırarak belirsiz ölçümler sunuyor. Fakat bunların yoğun hesaplama gücü gerektirdiği ve bu nedenle yüksek maliyetlere sahip olduğu biliniyor. GenCast ise bu noktada daha avantajlı çözümler getiriyor.

Atmosfer yerine difüzyon modellerinden yardım alan Google DeepMind hizmeti, saf gürültüden gerçekçi hava durumu verileri sunuyor. Aynı zamanda aşırı hava koşullarını tahmin etmekte yeterince başarılı olamayan geleneksel seçeneklerin aksine düşük olasılıklı aşırı sıcaklık, basınç ve tropikal fırtına tahminlerinde rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

DeepMind ekibinin açıklamasına göre GenCast hava durumu tahmini aracı, 2018 yılına kadar olan geçmiş hava durumu verileri ile eğitilen bir yapay zekayla destekleniyor. 2019’daki verilerle test edilen ve son derece başarılı sonuçlar alan hizmet, hava tahmini konusunda yeni bir standart belirlemeyi vaat ediyor.

Son olarak Google, GenCast’i daha yenilikçi alanlarda da kullanmayı düşünüyor. Hava durumu tahmini özelliğinin yanı sıra yapay zeka aracının ayrıca rüzgar enerjisi üretimini öngörme konusunda da test edildiği belirtiliyor.