OpenAI, Microsoft’tan 10 milyar dolarlık yatırım alacak

Yapay zeka alanında öncü bir şirket olan OpenAI, çok yakında büyük bir yatırım alacak. Geçtiğimiz yılın kasım ayında ChatGPT adlı sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotunu internet kullanıcılarına sunan şirket, bu hizmeti ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Gelişmiş makine öğrenimi sayesinde Türkçe de dahil olmak üzere birçok dilde kusursuz sonuçlar veren yazılım, teknoloji devi Microsoft’un da gözünden kaçmadı.

İnternet dünyasında tartışma başlatan ChatGPT sohbet robotu, insanları adeta ikiye ayırmış durumda. Tıpkı gerçek bir insan gibi doğrudan yanıtlar alabileceğiniz bu yazılım, kimileri için büyük tehlikeler barındıran bir hizmet olarak görülüyor. Ancak yine de yapay zekanın sınırsız potansiyelini kullanıcılara tanıtan servis, Microsoft gibi firmalar için önemli bir rol oynuyor. Microsoft’un OpenAI şirketini satın alarak, sunmuş olduğu yapay zeka hizmetlerini kendi ürünlerinde kullanmaya başlayacağı konuşuluyor.

Microsoft, ürün ve hizmetlerini OpenAI ile güçlendirecek

Geçtiğimiz günlerde OpenAI’nin mevcut varlıklarını 29 milyar dolar karşılığında Thrive Capital ve Founders Fund gibi büyük sermaye şirketlerine satmayı planladığına dair haberler gündeme gelmişti. Bugün ise Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, OpenAI’ye 10 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yatırım tamamlandıktan sonra Microsoft’un, yatırımın geri dönüşü olana kadar OpenAI’nin karının yüzde 75’ini alması bekleniyor. Öte taraftan OpenAI, yapay zeka projeleri için ChatGPT ve algoritmik görüntü oluşturma aracı Dall-E gibi çeşitli seçeneklerini de Microsoft’un hizmetleri ile birleştirebilir.

Raporda yer alan bilgilere göre Microsoft, OpenAI’ye 10 milyar dolarlık yatırımda bulunması sonucunda şirkette yüzde 49’luk bir hisseye sahip olacak. Diğer yatırımcılar, yüzde 49 hisse alırken; OpenAI’nin kar amacı gütmeyen ana şirketinin ise kalan yüzde 2 hisseyi alacağı belirtiliyor. Fakat şimdilik Microsoft’un parasını geri alana kadar hisselerin ne olacağı açıklanmış değil.

Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink ve The Boring Company gibi şirketlerin CEO koltuğunda oturan milyarder iş insanı Elon Musk ile yatırımcı Sam Altman’ın kurduğu OpenAI şirketi ile Microsoft’un ilişkisi 2019 yılına dayanıyor. Yaklaşık dört yıl önce Microsoft, OpenAI’ye 1 milyar dolar yatırımda bulunmuştu. Yıllar geçtikçe Microsoft’un ürün ve hizmetlerinde OpenAI’nin sunmuş olduğu teknolojileri başarıyla kullanması ve bu entegrasyonu önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde genişletmeyi planlaması, söz konusu ortaklığı daha da güçlendirmeyi başardı.

Microsoft, OpenAI firmasına 10 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmesi halinde Google alternatifi arama motoru Bing ile ChatGPT entegrasyonu kurmayı planlıyor. Böylelikle şirket, kullanıcıların çok daha verimli, hızlı ve doğru arama sonuçlarına ulaşması isteniyor. Öte taraftan Microsoft’un Word, Excel, PowerPoint gibi Office programlarında da bu yapay zeka hizmetini kullanabileceği tahmin ediliyor.