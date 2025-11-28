Nano Banana Pro eski ve solmuş fotoğrafları yüksek kaliteyle restore ediyor

Reklam

Google'ın Nano Banana Pro modeli eski ve yıpranmış fotoğrafları restore etme yeteneğiyle güçlendirildi.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık belirli komutlar kullanarak eski fotoğrafları orijinal versiyonuna sadık kalarak, renkli ve modern fotoğraf kalitesinde yeniden oluşturuyor.

Sistem ayrıca 150x150 gibi çok düşük çözünürlüklü görüntüleri bile keskin bir şekilde 4K çözünürlüğe yükseltebiliyor.

Nano Banana olarak da bilinen Gemini 2.5 Flash Image, pek çok yeni özellik ve iyileştirme kazandı. Platform bu hafta ise ikonik eski fotoğraflar gibi anıları korumaya yardımcı olmayı vaat eden yeni bir özellik ile karşımıza çıktı.

Google’ın yeni yapay zeka görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro, eski fotoğrafları yüksek çözünürlüklü hale getirmenize yardımcı oluyor. Şirketin resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, zamanla bozulan eski fotoğrafların nasıl onarılacağına dair ipuçları verildi. Siz de bunlardan yararlanarak nostaljik anılarınızı yalnızca birkaç saniyede modernize edebilirsiniz.

Google düşük çözünürlüklü fotoğrafları 4K’ya yükseltiyor

Nano Banana Pro ile kullanıcılar, yapay zeka modelindeki belirli komutları kullanarak eski görüntüleri geliştirebiliyor.

Yapay zeka görüntü oluşturma modeli, restorasyon ve çözünürlük yükseltme için yerel destekle, yıllar içinde fiziksel aşınma ve yıpranmaya maruz kalmış fotoğraflar için daha keskin ve daha renkli sonuçlar vaat ediyor.

Google bir görüntüyü geri yüklemek için aşağıdaki prompt’un kullanılmasını öneriyor:

You can also use Nano Banana Pro to faithfully restore old and damaged photos, while at the same time upscaling to 4K. Prompt: Faithfully restore this image with high fidelity to modern photograph quality, in full color, upscale to 4K https://t.co/DGGjja2CtD pic.twitter.com/Yvp8Uev1lX — Nano Banana Pro (@NanoBanana) November 27, 2025

“Bu görüntüyü yüksek doğrulukla, tam renkli ve 4K’ya yükseltilmiş modern fotoğraf kalitesine sadık kalarak düzenle” [“Faithfully restore this image with high fidelity to modern photograph quality, in full color, upscale to 4K”]

Google başka bir örnekte ise küçük görüntüleri 4K kalitesine yükseltme yeteneğini gösteriyor. Sonuç olarak bulanık 150 x 150 piksellik bir görüntünün keskin 4096 x 4096 piksellik bir görüntüye dönüştüğüne tanıklık ediyoruz:

You can use Nano Banana Pro to accurately upscale your low resolution images to 4K. Prompt: Upscale to 4K

Input: 150 × 150

Output: 4096 × 4096 pic.twitter.com/fjdGYrE91g — Nano Banana Pro (@NanoBanana) November 25, 2025

“Çözünürlüğü 4K’ya yükselt” [“Upscale to 4K”]

Geçen hafta resmi olarak piyasaya sürülen Gemini 3 tabanlı Nano Banana Pro modeli daha ayrıntılı görüntü oluşturma, daha iyi metin kompozisyonu ve farklı stil ve diller için genişletilmiş destek sunuyor.

Yapay zeka modeli bu sayede diyagramlar, infografikler ve görsel kayıtlar gibi daha hassas içerikler oluşturulabiliyor.