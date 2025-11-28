Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji Yapay Zeka

    Google, Gemini 3 ve Nano Banana Pro erişimini geçici olarak kısıtladı

    Google, yüksek talep nedeniyle geçen hafta yayınlanan Gemini 3 ve Nano Banana Pro modellerine geçici kısıtlamalar getirdi.
    Gemini
    Reklam
    • Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini 3, geçen haftaki lansmanından bu yana beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.
    • Bu olağanüstü yüksek talep, Google'ı modelin kaynaklarını ve sunucu kapasitesini yönetmek amacıyla Gemini 3'e olan erişimi geçici olarak azaltma kararı almaya itti.
    • Benzer bir şekilde, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'ya da kısıtlamalar getirildi.

    Google geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3 ile karşımıza çıktı. Model, mobil uygulamalar ve Google ekosistemine bağlı diğer hizmetlerde kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana yüksek bir talep gördü. Kısa sürede mükemmel bir ilgi ile karşılaşan AI modeli, şirketin ücretsiz hesaplar için politikalarını derhal gözden geçirmesine yol açtı.

    Ücretsiz üyeliğe sahip olan kullanıcıların başlangıçta günde en fazla beş istem göndermesine izin veriliyordu. Fakat sunuculardaki aşırı yük, altyapının kararlılığına bağlı olarak çalışma eşikleri sık sık değişebilen “temel erişim” olarak tanımlanan bir moda geçişi gerektirdi.

    Reklam

    Nano Banana Pro artık günde 2 ücretsiz görüntü üretebiliyor

    Yapılan değişikliklerin, başlangıçta standart kullanıcıları günde üç görüntüyle sınırlayan Nano Banana Pro görüntü oluşturma modelini de etkilediği ifade ediliyor. Hizmetin mevcut yapılandırması, son haftalarda görülen talep artışı nedeniyle bu sayıyı günde yalnızca iki görüntüye düşürdü.

    9to5Google’ın haberine göre şirket, görüntü oluşturma ve düzenlemeye olan talebin yüksek olduğunu anlık olarak gözlemliyor. Google’ın sınırları sık sık değişebileceği ve günlük olarak sıfırlanacağı belirtiliyor. Dinamik sınır yönetimi, yoğun dönemlerde hizmet kalitesinin korunmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

    Ücretli abonelere daha geniş kullanım imkanı sunuluyor

    Google AI Pro planı, Gemini uygulamasında günde 100’e kadar istemin işlenmesini ve Nano Banana Pro kullanılarak 100 görselin oluşturulmasını garanti ediyor.

    AI Ultra adı verilen bir sonraki paket, bu yetenekleri daha da genişleterek günde 500’e kadar istem ve tam 1.000 görsel oluşturulmasına olanak tanıyor.

    Gemini 3

    AI Pro planı sahipleri ayrıca aylık 719,99 TL (2 ay boyunca 359,99 TL) karşılığında 2 TB depolama alanı, aile paylaşım seçenekleri ve en yeni model sürümlerine öncelikli erişimden yararlanıyor.

    En gelişmiş paket olan AI Ultra planı ise daha da yüksek iş yüklerini desteklemek için aylık 8.999,99 TL (2 ay boyunca 4.499,99 TL) gerektiriyor.

    Nano Banana Pro eski ve solmuş fotoğrafları yüksek kaliteyle restore ediyor

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Nano Banana Pro eski ve solmuş fotoğrafları yüksek kaliteyle restore ediyor

    Aynı zamanda üniversite öğrencilerinin Google AI Pro’dan 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabileceği ifade ediliyor. Google’ın ilgili sayfasını ziyaret ederek abonelik planlarını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

    Son olarak Google Nano Banana Pro ile eski fotoğrafları 4K çözünürlüğe yükseltme ipuçlarına da göz atabilirsiniz.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.