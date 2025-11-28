Google, Gemini 3 ve Nano Banana Pro erişimini geçici olarak kısıtladı

Reklam

Google'ın güçlü yapay zeka modeli Gemini 3, geçen haftaki lansmanından bu yana beklenenin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.

Bu olağanüstü yüksek talep, Google'ı modelin kaynaklarını ve sunucu kapasitesini yönetmek amacıyla Gemini 3'e olan erişimi geçici olarak azaltma kararı almaya itti.

Benzer bir şekilde, yeni görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'ya da kısıtlamalar getirildi.

Google geçen hafta yeni yapay zeka modeli Gemini 3 ile karşımıza çıktı. Model, mobil uygulamalar ve Google ekosistemine bağlı diğer hizmetlerde kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana yüksek bir talep gördü. Kısa sürede mükemmel bir ilgi ile karşılaşan AI modeli, şirketin ücretsiz hesaplar için politikalarını derhal gözden geçirmesine yol açtı.

Ücretsiz üyeliğe sahip olan kullanıcıların başlangıçta günde en fazla beş istem göndermesine izin veriliyordu. Fakat sunuculardaki aşırı yük, altyapının kararlılığına bağlı olarak çalışma eşikleri sık sık değişebilen “temel erişim” olarak tanımlanan bir moda geçişi gerektirdi.

Nano Banana Pro artık günde 2 ücretsiz görüntü üretebiliyor

Yapılan değişikliklerin, başlangıçta standart kullanıcıları günde üç görüntüyle sınırlayan Nano Banana Pro görüntü oluşturma modelini de etkilediği ifade ediliyor. Hizmetin mevcut yapılandırması, son haftalarda görülen talep artışı nedeniyle bu sayıyı günde yalnızca iki görüntüye düşürdü.

9to5Google’ın haberine göre şirket, görüntü oluşturma ve düzenlemeye olan talebin yüksek olduğunu anlık olarak gözlemliyor. Google’ın sınırları sık sık değişebileceği ve günlük olarak sıfırlanacağı belirtiliyor. Dinamik sınır yönetimi, yoğun dönemlerde hizmet kalitesinin korunmasına yardımcı olacak gibi görünüyor.

Ücretli abonelere daha geniş kullanım imkanı sunuluyor

Google AI Pro planı, Gemini uygulamasında günde 100’e kadar istemin işlenmesini ve Nano Banana Pro kullanılarak 100 görselin oluşturulmasını garanti ediyor.

AI Ultra adı verilen bir sonraki paket, bu yetenekleri daha da genişleterek günde 500’e kadar istem ve tam 1.000 görsel oluşturulmasına olanak tanıyor.

AI Pro planı sahipleri ayrıca aylık 719,99 TL (2 ay boyunca 359,99 TL) karşılığında 2 TB depolama alanı, aile paylaşım seçenekleri ve en yeni model sürümlerine öncelikli erişimden yararlanıyor.

En gelişmiş paket olan AI Ultra planı ise daha da yüksek iş yüklerini desteklemek için aylık 8.999,99 TL (2 ay boyunca 4.499,99 TL) gerektiriyor.

Aynı zamanda üniversite öğrencilerinin Google AI Pro’dan 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabileceği ifade ediliyor. Google’ın ilgili sayfasını ziyaret ederek abonelik planlarını daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Son olarak Google Nano Banana Pro ile eski fotoğrafları 4K çözünürlüğe yükseltme ipuçlarına da göz atabilirsiniz.