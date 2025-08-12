Game of Thrones temalı Realme 15 Pro yolda

Realme geçen ay tanıttığı Realme 15 Pro'nun Game of Thrones'tan ilham alan özel bir sürümünü geliştiriyor.

Westeros evreninden esinlenen bu cihaz SIRIM veritabanında onaylandı.

Merakla beklenen modelin sınırlı sayıda üretileceği ve yalnızca belirli ülkelerde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Orta seviye akıllı telefon modelleri Realme 15 ve Realme 15 Pro geçen ay Hindistan’da resmi olarak piyasaya sürüldü. Bu modeller çok yakında Realme 15T cihazıyla birlikte küresel pazarda satışa sunulacak. Fakat Çinli şirket, ürün yelpazesine yepyeni bir seçenek daha ekleyecek.

XpertPick tarafından aktarılan son raporlara göre Realme 15 Pro cihazının özel bir Game of Thrones versiyonu karşımıza çıkacak. Dizi ve George R. R. Martin’in orijinal kitap serisinin hayranları için son derece etkileyici bulunabilecek bu model Malezya’nın SIRIM düzenleyici otoritesi tarafından resmi onay aldı. Bu da heyecanla beklenen lansman etkinliğinin yolda olduğunun ipuçlarını bizlere veriyor.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition için onay geldi

Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi Realme 15 Pro Game of Thrones Edition modeli SIRIM veritabanında onaylandı. Bu da cihazın çok yakında Malezya’da duyurulacağı anlamına geliyor.

Merakla beklenen cihazın önümüzdeki günlerde diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması ve daha fazla bölgede satışa sunulması muhtemel görünüyor.

SIRIM sertifikası, modelin standart sürümle aynı RMX5101 koduna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Değişiklikler muhtemelen tasarımla sınırlı olacak gibi duruyor. Fakat ekstra olarak kullanıcı arayüzünde özel öğeler, görseller ve George R.R. Martin tarafından yaratılan evrene gönderme yapan bir hediye kutusu yer alacağı tahmin ediliyor.

Zira geçmişteki örneklerde de hep bu tür ekstralarla karşılaşmıştık. Aston Martin F1 ortaklığında sunulan Realme GT 7 Dream Edition ve Realme 10 Coca-Cola Edition gibi örneklere göz atabilirsiniz.

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition teknik özellikleri

Realme’nin Game of Thrones temalı yeni akıllı telefonu ana model ile aynı teknik özelliklere ev sahipliği yapacak. Yani bu modelde Realme 15 Pro’daki donanımın aynısının korunması bekleniyor.

Realme 15 Pro, AirFlow VC soğutma sistemiyle desteklenen yoğun kullanımda performans sunan Snapdragon 7 Gen 4 işlemciye sahip. OLED panel aynı 144 Hz yenileme hızında çalışıyor.

Kamera sisteminde üç adet 50 MP sensör bulunuyor. Bu sensörler ana (Sony IMX 896, 1/1,56 inç), ultra geniş açılı ve ön kamera olarak karşımıza çıkıyor. Telefoto lensin bulunmaması setin öne çıkan özelliklerinden biriyken, ultra geniş açılı sensör önceki neslin 8 MP’sinden 50 MP’ye evriliyor.

Galeriye entegre edilen AI Edit Genie yazılım fonksiyonu, özelleştirilmiş Realme UI 6.0 arayüzü ile birlikte Android 15’in öne çıkan özelliklerinden biri olan yapay zeka aracılığıyla görüntü düzenlemeye olanak tanıyor.