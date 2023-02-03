Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition’ın yeni görüntüleri yayınlandı

Çinli teknoloji şirketi Realme, önemli bir iş birliğine imza atarak Coca-Cola firmasıyla anlaşma sağladı. İki firma, akıllı telefon alanında güçlerini birleştirdi. Realme 10 Pro 5G’yi temel alan bir telefonla çok yakında karşımıza çıkacak olan şirket, bugün dikkat çekici bir sürprizle geldi. Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition cihazının yeni görüntüleri paylaşıldı. Cihaz, özelleştirilmiş bir arka kapak ayrıntısı ve olağanüstü şık tasarımıyla ilk kez bu kadar yakından görüldü.

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition yeni görselleriyle karşımıza çıktı

Heyecanla beklenen Coca-Cola ve Realme iş birliğinin meyvesi olan akıllı telefon modeli, arka kısımda görkemli bir tasarım sunuyor. İki bölüme ayrılan arka panelde, dikey olarak yerleştirilmiş çift kamera modülü karşımıza çıkıyor. Büyük mercekler içeren cihazın bu kısmı mat siyah bir şerit tasarımı içerirken, diğer kısmıysa Coca-Cola’nın ikonik kırmızı rengiyle kaplanıyor. Öte yandan yatay olarak yerleştirilmiş bir Coca-Cola logosuna yer veriliyor.

ColaPhone adıyla da bilinen cihaz, geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülen Realme 10 Pro ile aynı teknik özellikleri taşıyor. Öte yandan tasarımla ilgili diğer ayrıntılar, yine orijinal model ile birebir olarak örtüşüyor. Ön tarafta orta üst kısma yerleştirilmiş bir delik çentik ayrıntısı karşımıza çıkıyor. Kavisli köşelere sahip olan model, etkileyici tasarımıyla beğeni kazanıyor.

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition modeli aynı zamanda Coca-Cola’dan ilham alan simgeler ve duvar kağıtları ile Android işletim sistemine daha fazla özelleştirme seçeneği getirecek. Şirket tarafından paylaşılan görseller, cihazın diğer özelleştirmelerin yanı sıra kırmızı bir şarj kablosu ile gönderileceğini gösteriyor. Öte yandan uygulama simgeleri de Coca-Cola’dan esinlenen küçük bazı detaylar içeriyor.

Realme 10 Pro 5G Coca Cola Edition’ın özellikleri neler olacak?

Realme’nin Coca-Cola ortaklığında geliştirdiği yeni akıllı telefonu, geçen yılın kasım ayında tanıtılan Realme 10 Pro 5G ile aynı özelliklere sahip olacak. Dolayısıyla yeni modelin yalnızca tasarımı değişecek, donanımı ise orijinal modeli temel alacak.

6,72 inç IPS LCD panel içerecek olan cihaz, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir performans sunacak. 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesiyle duyurulması beklenen modelin ön tarafında 16 MP selfie kamerası yer alacak. Arka kısımda ise 108 MP geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü bulunacak.

Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 5G (6 nm) işlemciyle çalışacak Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 kullanıcı arayüzüne ev sahipliği yapacak. 5000 mAh pil kapasitesiyle çıkacak cihazda 33 watt hızlı şarj desteği bulunacak. Bu sayede cihaz, yarım saaten kısa bir süre içinde yüzde 50 şarja ulaşabilecek.

Realme 10 Pro modeli 249 dolar karşılığında satışa sunulmuştu. Merakla beklenen Coca-Cola sürümü ise biraz daha pahalı olmakla birlikte, muhtemelen yakın bir fiyat aralığına sahip olacak.