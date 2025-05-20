Aston Martin F1 ve Realme’den sürpriz ortaklık: Realme GT 7 Dream Edition duyuruldu

Realme, Aston Martin Formula 1 takımı ile önemli bir işbirliğine gitti.

Şirket bu ortaklığın ilk meyvesi olan Realme GT 7 Dream Edition modelini piyasaya tanıttı.

Realme ve Aston Martin'in işbirliğinin üç yıl devam edeceği, her yıl iki modelin piyasaya çıkacağı açıklandı.

Realme, Aston Martin Formula 1 takımı ile üç yıllık bir ortaklık duyurdu. Uzun soluklu bu anlaşma, teknoloji dünyasına yeni bir enerji getirmeyi vaat ediyor. Söz konusu işbirliğinin ilk somut meyvesi olarak performans canavarı Realme GT 7 Dream Edition karşımıza çıktı.

Bu stratejik ortaklık, Realme’nin dünya genelindeki genç kullanıcılara beklentileri yalnızca karşılayan değil, aynı zamanda aşan teknoloji deneyimleri sunma konusundaki devam eden kararlılığını yansıtıyor. Realme markası motor sporları dünyasının efsanevi ismi, üst düzey mühendisliği, birinci sınıf performansı ve ikonik tasarımlarıyla tanınan Aston Martin Formula 1 ile güçlerini birleştiriyor.

Realme GT 7 Dream Edition neler sunuyor?

Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan Realme GT 7 Dream Edition, markanın sunduğu “GT” serisinin karakteristik özelliği olan mükemmel performans geleneğini sürdürüyor. Serinin gücünü miras alıyor ancak Flow Lines’tan ilham alan aerodinamik tasarımın ve ikonik özel Aston Martin Racing Green renginin entegrasyonu sayesinde bu gücü bir üst seviyeye taşıyor.

Realme ile Aston Martin arasındaki işbirliği bu ilk modelle sınırlı kalmayacak. Ortaklık süresince her yıl iki yeni modelin ortaklaşa geliştirilmesi planlanıyor. Bu bağlamda şirketin bir sonraki modelinin ne olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Realme GT 7, MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400e işlemcisiyle donatılıyor. Bununla birlikte cihazda 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 7.000 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Telefon yalnızca 40 dakikada tam şarj olabiliyor ve iki güne kadar pil ömrü vat ediyor.

Özellikle de yüksek performans için tasarlanan Realme GT 7,120 FPS oyun seanslarını sürdürmek için tamamen büyük çekirdekli CPU mimarisinden ve GT Boost teknolojisinden, stres altında bile yüksek ve sabit performansı koruyarak 360 derece ısı dağılımı sağlayan IceSense Graphene soğutma teknolojisine kadar olağanüstü bir donanım ortaya koyuyor.

Performans canavarı Realme GT 7 serisinin global lansman etkinliğinin 27 Mayıs’ta Paris’te yapılması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına girip girmeyeceği şimdilik resmi olarak doğrulanmadı. Fakat cihazın ülkemizde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.