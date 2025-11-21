House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms için yeni sezon onayı geldi

Reklam

HBO, House of the Dragon dizisi için 4. sezon onayı verdi.

Ayrıca henüz ilk sezonu yayınlanmayan A Knight of the Seven Kingdoms dizisi de ikinci sezon onayı aldı.

Yayın takvimine göre A Knight of the Seven Kingdoms'ın 1. sezonu Ocak 2026'da, House of the Dragon'ın 3. sezonu ise 2026 yazında ekranlara gelecek.

House of the Dragon'ın 4. sezonunun 2028'de gelmesi beklenirken, A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonuyla 2027'de yayınlanacak.

Game of Thrones evreni hızla genişlemeye devam ediyor. HBO, henüz ilk sezonu bile yayınlanmayan kfgfhkfg prequel dizisi için şimdiden 2. sezon onayı geldi. Şirket ayrıca House of the Dragon için de 4. sezona yeşil ışık yaktı.

Tüm dünyada büyük bir nam salan Game of Thrones’un ön hikayesi olarak karşımıza çıkan bu iki dizi, en az 2028 yılına kadar yeni hikayelerle destansı anlatıyı sürdürecek. George RR Martin tarafından kaleme alınan heyecan dolu projeler geniş bir kitle tarafından şimdiden büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

HBO Programming Başkan Yardımcısı ve HBO Drama Dizileri/Filmleri Başkanı Francesca Orsi yeni sezon onaylarını şu şekilde duyurdu:

“Bu iki dizinin yeni sezonlarını önümüzdeki üç yıl boyunca Game of Thrones evreninin hayranlarına sunabildiğimiz için çok heyecanlıyız. House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms, birlikte George RR Martin’in evreninin ne kadar geniş ve zengin bir hayal gücüne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ocak ayında, izleyicilerin George ve Ira Parker’ın muhteşem bir şekilde resmettiği Dunk ve Egg’in ilham verici, mazlumun hikayesinden keyif alacağını düşünüyorum. Ve bu yaz House of the Dragon, şimdiye kadarki en destansı savaşlarından bazılarıyla yeniden alevlenmeye hazır.”

House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms’ın yayın takvimi belli oldu

George RR Martin’in Ateş ve Kan adlı kitabından uyarlanan House of the Dragon, Ateş Game of Thrones dizisindeki olaylardan 200 yıl önceki bir dönemde Targaryen ailesinin tarihini ele alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke ve Steve Toussaint gibi yıldızlar bulunuyor.

HBO’ya göre House of the Dragon 3. sezonu ile 2026 yazında izleyicilere sunulacak. Dizinin 4. sezonuysa iki yıl sonrasında, yani 2028’de ekranlara gelecek.

Henüz yayınlanmayan A Knight of the Seven Kingdoms’ın ilk bölümü ile 18 Ocak 2026 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizinin 2. sezon yayın tarihi ise 2027 olarak duyuruldu.