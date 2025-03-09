Galaxy Z Flip rakibi Motorola Razr 60 Ultra’nın özellikleri ortaya çıktı

Motorola Razr 60 Ultra'nın teknik özellikleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazın 68W hızlı şarj desteğiyle geleceği öğrenildi.

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonunun Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olması bekleniyor.

Motorola çok yakında yeni katlanabilir kapaklı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bazı pazarlarda Razr+ (2025) adıyla piyasaya sürülmesi beklenen Motorola Razr 60 Ultra’nın özellikleri Çinli sertifikasyon kuruluşu 3C’nin internet sitesinde ortaya çıktı.

3C kuruluşu, Çin’de pazarlanan birçok ürün için ABD’deki “UL” işaretine veya Avrupa’daki “CE” işaretine benzer şekilde zorunlu güvenlik sertifikası düzenliyor. Platformun veritabanında XT2551-3 koduyla tanımlanan söz konusu modelin, MV-688N model numaralı bir şarj cihazıyla birlikte geldiği görülüyor.

Şarj cihazının dokümanlarında 68W gücünde bir hızlı şarj belirtiliyor. Fakat önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Razr 50 Ultra da benzer bir şarj cihazına sahip görünüyordu. Fakat cihaz yalnızca 45W ile sınırlı kablolu şarjı destekliyordu.

Yeni modelin gerçek şarj yetenekleri hakkında kesin bir onay alabilmek için Motorola’dan daha fazla resmi ayrıntıya ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle 68W’lık güç desteğine şimdilik biraz tereddütle yaklaşıyoruz.

Motorola Razr 60 Ultra teknik özellikleri belli oldu

Motorola’nın ana şirketi Lenovo, amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonunun bir sonraki versiyonuyla yüksek hedefler koymaya hazır görünüyor. Ortaya çıkan söylentiler, cihazın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite işlemcisine, Adreno 830 GPU’ya ve 12 GB RAM’e sahip olacağına işaret ediyor.

Cihazın Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Aynı zamanda yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü yer alacağı söyleniyor.

Motorola Razr 60 Ultra’nın kamera özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın iki adet 50 MP’lik arka sensör, bir ana sensör ve 2x optik zoom destekli bir telefoto lens ile geleceği iddia ediliyor. Dahili ekrana entegre edilen ön kameranın ise 32 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor.

AMOLED tipindeki iç ekranın açıldığında 6.9 inç boyutunda olması bekleniyor. 1080×2640 piksel çözünürlük kalitesi, 1.400 nit tepe parlaklık ve 165 Hz yenileme hızı desteği olacağı söyleniyor. Dahili depolama alanı UFS 4.0 standardıyla 256 GB seviyesinde olacak. Ayrıca modelin 4.000 mAh’lik bir batarya ile geleceği de ekleniyor.

Yeni Razr 60 Ultra, Galaxy Z Flip 7 ile rakip olacak

Yakında piyasaya sürülecek olan Motorola Razr 60 Ultra (Razr+ 2025), Samsung Galaxy Z Flip 7 ile doğrudan rekabet edecek. Galaxy Z Flip serisi farklı versiyonlarıyla katlanabilir kapaklı telefon sektöründe satış listelerinde zirveye yerleşti. Motorola’nın yeni cihazı, Samsung’un amiral gemisi modelinin tahtını ele geçirmeye çalışacak.

Sızdırılan teknik özellikler doğrulanırsa, yaklaşan Motorola Razr modelinin yüksek performanslı bir cihaz olarak öne çıkacağı açık görünüyor. Cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Çok yakında Motorola’dan bu konuda da bir açıklama bekleniyor.