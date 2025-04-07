Galaxy S25 Edge rakibi ultra ince oyun telefonu: RedMagic 10 Air

Nubia'nın merakla beklenen ultra ince tasarımlı telefonu yolda.

RedMagic 10 Air cihazının gizemli bir tanıtım afişi internette paylaşıldı.

Yüksek performansıyla öne çıkacak ultra ince oyuncu telefonu, Galaxy S25 Edge ve iPhone 17 Air cihazlarına rakip olacak.

Akıllı telefon pazarında bu yılın trendi “ultra ince telefonlar” olacak. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye’de de satışa sunulması beklenen Galaxy S25 Edge adlı incecik modelini bu yılın başlarında sergilemişti. Mayıs-Haziran aylarında ise cihazın resmiyet kazanacağı ifade edildi. Öte yandan Apple da iPhone 17 Air adlı ince tasarımlı telefonuyla “Plus” modelini sonlandırıp seriye yepyeni bir soluk kazandırmak istiyor.

Ultra ince telefon furyasına katılacak bir diğer teknoloji şirketi ise Nubia olacak. Markanın oyuncu odaklı RedMagic serisi bu yıl incecik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek yeni modeliyle karşımıza çıkacak. Merakla beklenen cihaza dair ilk ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Cihazın RedMagic 10 Air adı altında raflara geleceği iddia edildi.

RedMagic 10 Air’dan neler bekleniyor?

The Tech Outlook’un haberine göre RedMagic’in yayınladığı tanıtım görselinde arka planda “Air” kelimesini görüyoruz. Açıklama kısmında ise Çinli üreticinin bu yeni akıllı telefonunun “tarihin en hafif ve en ince amiral gemisi” olacağını açıkça belirttiğini söylemekte fayda var.

Merakla beklenen RedMagic 10 Air modelinin teknik özellikleri şimdilik şirket tarafından resmi olarak açıklanmadı. Yine de üst düzey bir akıllı telefon olduğu için yonga seti olarak cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite çipinin yer alacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre beklenen modelde 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı yer alacak. Ayrıca işletim sistemi olarak telefonda Android 15 yazılımına yer verilecek.

OLED ekranla donatılması beklenen RedMagic 10 Air’ın 6.000 mAh değerinde büyük bir batarya taşıyacağı söyleniyor. Cihazın diğer teknik detaylarına ilişkin ise şimdilik henüz bir bilgi gelmediğini ekleyelim.

RedMagic 10 Air cihazının çıkış tarihi, teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi ayrıntılar ilerleyen haftalarda resmi olarak duyurulabilir. Şirketten gelecek açıklamalar şu anda büyük bir merakla bekleniyor.