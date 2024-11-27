Apple için tehlike: iPhone 17 Air önemli bir problemle karşı karşıya

Ultra ince tasarıma sahip olacak iPhone 17 Air, belirli kısıtlamalar yüzünden Çin gibi bazı pazarlarda Apple'ın başını ağrıtabilir.

Şirket, 6 mm kalınlığa sahip olacak cihazında SIM kart girişi nedeniyle önemli teknik engeller yaşıyor.

Akıllı telefon pazarında 2025 yılında yeni trend, “ultra ince” tasarıma sahip modeller olacak gibi görünüyor. Başta Apple ve Samsung olmak üzere birçok telefon üreticisi, tasarım ve zarafet konusunda devrim vaat eden iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Slim modelleri üzerinde çalışıyor.

Fakat son raporlara göre teknoloji devi Apple, ultra ince tasarımıyla piyasada devrim yaratmayı vaat eden iPhone 17 Air’in geliştirilmesinde önemli bir zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Şirketin bu “zarafet arayışı” özellikle de Çin pazarında beklenmedik sonuçlara yol açabilir gibi görünüyor.

iPhone 17 Air, Çin pazarında kritik bir sorun yaşayabilir

PhoneArena’nın haberine göre merakla beklenen iPhone 17 Air, 6 mm ya da daha az kalınlıkta bir tasarımla gelecek. Oldukça ince bir yapıya sahip olacak model, SIM kart tepsisini cihaza entegre etmenin fiziksel imkansızlığıyla karşı karşıya kalan Apple mühendisleri için önemli teknik engeller yaratıyor.

Mevcut iPhone 17 Air prototipleri bu sınırlamayı devamlı olarak vurguluyor. Gelen bilgilere göre bu durum, şirketi yalnızca eSIM yaklaşımını düşünmeye zorluyor. Fakat bu stratejik karar, Amerika Birleşik Devletleri’nde iPhone 14’ten beri uygulanan stratejiye uygun olsa da Çin başta olmak üzere uluslararası pazarlarda birtakım sorunlar ortaya çıkarabilir.

Fiziksel bir SIM kart tepsisinin bulunmaması yalnızca tüketici tercihi değil, aynı zamanda potansiyel bir düzenleme engeli olarak da biliniyor. Çin’de kullanıcıların akıllı telefonlarını doğrulanabilir kişisel verilerle kaydetmeleri gerekiyor. Fakat bu süreç şu anda ne yazık ki eSIM aracılığıyla tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilemiyor.

Apple şu anda iPhone 17 Air’in Çin pazarında satılmasına olanak tanıyan bir çözüm bulmak için Asya ülkesindeki düzenleyici kurumlarla görüşmelerde bulunuyor.

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Apple “ultra ince” cihazında bazı tavizler verebilir

Apple’ın “ultra ince” tasarım arayışı ne yazık ki şirketi bazı tavizler vermeye zorlayabilir. Örnek vermek gerekirse cihazın arka kamera kurulumu muhtemelen tek bir lens ile sınırlı olacak gibi görünüyor. Bu da mobil fotoğrafçılar için negatif bir unsur haline gelecek gibi duruyor.

Tüm bu teknik kısıtlamalara rağmen iPhone 17 Air yine de merakla beklenen yeni akıllı telefon serisinin en pahalı seçenekleri arasında konumlanacak. İddialara göre cihaz, iPhone 17 Pro Max’ten bile daha pahalı olabilir.

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