Galaxy AI, WhatsApp aramalarını gerçek zamanlı olarak dilinize çevirecek

Samsung tarafından geliştirilen ve ilk kez geçen yılın sonlarında duyurulan Galaxy AI yapay zeka hizmetleri bu sene Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte hayatımıza girdi. 2025 yılı sonuna kadar kullanıcıların ücretsiz bir şekilde yararlanabildiği yapay zeka hizmetinde yer alan gerçek zamanlı çeviri özelliği nihayet WhatsApp uygulamasında da desteklenmeye başlıyor. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar WhatsApp’ta yabancı dille konuşan bir kişinin söylediklerini gerçek zamanlı olarak kendi diline çevirebilecek. Samsung’un sağladığı bu kolaylık iletişimde adeta yeni bir dönem başlatacak.

Haziran ayında sahneye çıkan Samsung, Galaxy AI ile ilgili birtakım güncellemeleri duyurduğu sırada önemli bir bilgiye de yer vermişti. Şirket çok yakında gerçek zamanlı çeviri özelliğinin yalnızca yerel uygulamalarda değil, aynı zamanda üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabileceğinin müjdesini verdi.

Şimdiye kadar bu uygulamaların hangileri olacağı belirsizliğini koruyordu. Ancak ortaya çıkan sızıntılar, pek çok kişinin de başlangıçtan bu yana tahmin ettiği üzere WhatsApp’ın da bu ayrıcalıktan yararlanabileceğini dile getirdi. WhatsApp’a gelecek gerçek zamanlı çeviri desteğinin Galaxy AI hizmetinin popülaritesini daha da artıracağı ve şirketin Apple’a karşı yapay zeka yarışında bir adım daha öne geçeceğine işaret ediyor.

WhatsApp, Galaxy AI desteğiyle iletişimde yeni bir boyut açacak

Şimdiye kadar yapmış olduğu isabetli tahminlerle öne çıkan Ice Universe önemli bir bilgi paylaştı. Galaxy AI hizmetinin gerçek zamanlı çeviri özelliğinin ilk olarak WhatsApp uygulamasında destekleneceği belirtildi. Fakat ne yazık ki bu özelliğin ne zaman WhatsApp’ta çalışacağı ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Ayrıca özelliğin uygulamada nasıl çalışacağı da henüz maalesef ki bilinmiyor.

Yeni WhatsApp özelliği ile birlikte artık kullanıcılar farklı dillerde konuşan insanlarla gerçekleştirdiği sesli sohbetlerde daha rahat bir şekilde iletişim sağlayacak. Örnek vermek gerekirse önemli bir iş toplantısı için Fransızca konuşan bir bireyle WhatsApp araması gerçekleştirdiğinizde Galaxy AI sayesinde gerçek zamanlı çeviri özelliğini başlatarak sohbeti anlık biçimde Türkçe diline çevirebileceksiniz. Beklenen bu özellik kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Galaxy AI uyumlu Samsung cihazlarında WhatsApp’a gelecek yeni özellik, şirketin One UI 6.1.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara ulaştırılacak. Tahminlere göre şirket, 10 Temmuz tarihinde Paris’te gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanabilir telefon modelleri ile birlikte One UI 6.1.1’i de kullanıcılara sunacak.

Peki ya sizler WhatsApp’a gelecek gerçek zamanlı çeviri özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Son olarak anlık teknoloji haberlerini daha pratik bir şekilde takip etmek için WhatsApp kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz!

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