Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 canlı kanlı ortaya çıktı! İşte tasarımları

Samsung çok yakında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlıklarına devam ediyor. 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan lansman töreninde şirketin ilgi çekici yeni ürünleri sahneye çıkacak. Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring ile resmen tanışacağımız bu organizasyon, aynı zamanda markanın yeni katlanabilir telefon modellerine de ev sahipliğinde bulunacak.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları ile ilgili şimdiye kadar çok sayıda söylenti ortaya çıktı. Gelen son raporlar ise cihazların nasıl görüneceğine dair önemli ayrıntılar sunuyor. 9to5Google’ın haberine göre Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazlarının tasarımları nihayet gün yüzüne çıktı. Heyecan uyandıran modeller canlı kanlı görüldü. İşte o görüntüler…

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tasarımları sızdırıldı

Ortaya çıkan görüntüler, cihazların piyasaya sürülecek son versiyonlarını içermiyor. Yayınlanan fotoğraflar yalnızca bu telefonların son görünüme sadık kalacak şekilde tasarlanmış ve dahili bileşenleri mevcut olmayan sürümlerini kapsıyor. Üretim öncesi şirketin prototip modelleri olabileceği de tahmin edilen bu cihazlar, dahili bileşenleriyle birlikte muhtemelen lansman gününe kadar gizemini korumaya devam edecek.

Merakla beklenen yeni Samsung Galaxy Z Fold 6 cihazı arka tarafta dikey olarak yerleştirilen üçlü kamera setiyle karşımıza çıkacak. Cihazın sağ tarafında parmak izi okuyucusu yer alacak. Serinin önceki modellerine göre daha kısa ve geniş bir tasarımla gelmesi beklenen ürün, aynı zamanda daha ince ve hafif bir yapıya da sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra sızdırılan görüntülerde en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi ise Galaxy Z Fold 6’nın yan tarafında yer alan Samsung logosu oluyor. Yalnızca cihazın siyah modelinde karşımıza çıkan bu yenilik şimdiden büyük bir dikkat topladı.

Galaxy Z Fold 6’nın Galaxy Z Flip 6’ya göre en önemli farklılıklarından biri ise telefonun üst ve alt tarafında genişleyen menteşe koruma plakası için hazırlanan özel konfigürasyon olacak. Öte yandan seride yer alan iki cihazda da dahili ekranın etrafında küçültülmüş bir çerçeve tasarımı benimsenecek.

Lansmandan önce ortaya çıkan Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 tasarımları oldukça heyecan yarattı. Samsung’un 10 Temmuz tarihinde piyasaya duyuracağı yeni katlanabilir telefonlar kullanıcı dostu tasarım iyileştirmeleriyle daha konforlu bir deneyime kapı aralayacak. Her geçen gün cihazlarla alakalı yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam etse de doğrulanmış bilgilere ulaşmamız için lansman gününü beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

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