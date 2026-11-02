One UI 9 güncellemesinden sonra bazı Galaxy telefonlar Android Auto’ya bağlanmıyor

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One UI 9 güncellemesini yükleyen bazı Samsung Galaxy kullanıcıları, telefonlarının Android Auto ile araca bağlanmadığını bildiriyor.

Şikayetler Galaxy S26, S25 Edge, S24 Ultra ve A55 gibi farklı modellerden geliyor, telefonu yeniden eşleştirmek ya da kabloyla bağlamak sorunu çözmüyor.

Google'ın Android Auto ekibi bildirimi incelemeye aldı, ancak sorunun nedeni ve düzeltmenin ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

One UI 9 güncellemesini yükleyen bazı Samsung Galaxy kullanıcıları, telefonlarının Android Auto ile araca bağlanmadığını bildiriyor. Şikayetler Galaxy S26, S25 Edge, S24 Ultra ve A55 gibi farklı modellerden geliyor. Google’ın Android Auto ekibi sorunu inceleme için ilgili birime ilettiğini 1 Kasım 2026 Pazar günü açıkladı.

Sorunun nedeni henüz bilinmiyor. Samsung ve Google’dan bir düzeltme ya da tarih paylaşılmadı. Bazı kullanıcılar ise güncellemeden sonra Android Auto’yu sorunsuz kullanmaya devam ettiğini belirtiyor, yani sorun her telefonda ya da her araçta ortaya çıkmıyor.

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Android Auto neden bağlanmıyor?

Şikayetlerin en ayrıntılısı, Google’ın Android Auto destek forumunda bir Galaxy A55 kullanıcısının açtığı başlıkta yer alıyor. Kullanıcı, telefonunu Android 17 tabanlı One UI 9’a güncelledikten hemen sonra Android Auto’nun hem Ford SYNC 2.5 sistemli aracına hem de ikinci nesil Renault Captur’a bağlanmayı bıraktığını yazıyor. Kullanıcıya göre aynı telefonun iki farklı araçta da bağlanamaması, sorunun araçtan değil telefon yazılımından kaynaklandığını gösteriyor.

Google’ın forumunda başlık “yaygın sorun” olarak işaretlendi ve 12 kullanıcı aynı sorunu yaşadığını belirtti. Android Auto ekibinden bir yetkili de bildirimi ekibin geri kalanına ilettiklerini ve kullanıcıyla e-posta üzerinden iletişime geçtiklerini yazdı. Ancak sorunun bilinen bir hata olup olmadığına ya da kaynağının One UI 9 olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

Hangi Galaxy modellerinde sorun var?

Android Authority’nin derlediği şikayetlere göre Samsung’un topluluk forumunda bir Galaxy S26 sahibi, One UI 9’dan sonra Android Auto’nun çalışmadığını bildirdi. Bu kullanıcı telefonu araçla yeniden eşleştirmeyi, uygulamanın verilerini silmeyi ve kablolu bağlantıyı denediğini, ancak hiçbirinin işe yaramadığını yazdı. Reddit’te de benzer şikayetler bulunuyor.

Dikkat çeken bir başka bildirim ise bir Galaxy S25 Edge kullanıcısından geldi. Bu kullanıcının denemesinde One UI 8.5’teki iki Samsung telefon araca sorunsuz bağlandı, ancak bir Galaxy S24 Ultra One UI 9’a güncellendiğinde aynı sorun ortaya çıktı. Android Auto’da daha önce de Galaxy A55 dahil bazı modellerde kablosuz bağlantının kopmasıyla ilgili şikayetler görülmüştü, bu yüzden eski bir sorunun yeniden ortaya çıkıp çıkmadığı da henüz belli değil.

Türkiye’deki Galaxy kullanıcılarını etkiliyor mu?

One UI 9 Eylül ortasından bu yana ülke ülke farklı modellere dağıtılıyor ve güncellemeyi alacak Samsung telefonlar arasında Türkiye’de çok satılan Galaxy S ve A serisi modeller de bulunuyor. Şikayetler ABD ve Avrupa’daki kullanıcılardan geliyor, sorunun yaşandığı araçlar arasında Türkiye’de de yaygın olan Ford ve Renault modelleri bulunuyor.

Google ve Samsung bir düzeltme yayınlayana kadar bilinen kesin bir çözüm yok. Sorun bir Android Auto uygulama güncellemesiyle mi yoksa Samsung’un bir sonraki yazılım güncellemesiyle mi giderileceği de henüz açıklanmadı.