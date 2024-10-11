7,5 yıl ceza alan FTX’in eski CEO’sundan esprili LinkedIn paylaşımı

Dolandırıcılıkla uzun süre gündemde kalan kripto para borsası FTX’in eski CEO’su Ryan Salame, bu kez yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

FTX davaları kapsamında beyaz yaka suçundan 7.5 yıl hapis cezası alan Salame, cezaevine girmeden önce LinkedIn’den esprili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda “FCI Cumberland hapishanesinde Mahkum olarak çalışmaya başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum!” dedi.

Dönemin CEO koltuğunda oturan Sam Bankman-Fried kadar gündeme gelmese de, Ryan Salame de şirkette önemli pozisyonlarda görev almış ve kısa süre içinde FTX’in Dijital Pazarlarından sorumlu olarak CEO’luğa kadar yükselmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında FTX dolandırıcılık davası sonucunda ise beyaz yaka suçlarından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Esprili LinkedIn paylaşımı

Ryan Salame bu kez hapis cezası başlamadan önce yaptığı LinkedIn paylaşımı ile gündeme geldi. LinkedIn’in klasik hale gelen yeni işe başlama metniyle paylaşım yapan Salame, şunları ifade etti:

“FCI Cumberland hapishanesinde Mahkum olarak çalışmaya başladığımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum!”

Salame’nin esprili amacıyla yaptığı bu paylaşıma diğer LinkedIn kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde binlerce beğeni, yorum ve paylaşım yapıldı.

Ne olmuştu?

İlk olarak 2019’da kurulan kripto para borsası FTX, kısa süre içerisinde küçük bir startup’tan büyük bir imparatorluğa dönüşmüş ve finans sektörünün en büyüklerinden biri haline gelmişti. Bu süreçte şirketin CEO’su olan Sam Bankman-Fried ise 30 yaşına girmeden milyarderler listesine girmeyi başarmıştı.

2022 yılının Kasım ayında şirkette tutulan fonların bir kısmının şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’in kişisel hedge fonu Alameda Research’teki riskli operasyonlara yatırıldığı ortaya çıktı. Ardından paniğe kapılan müşteriler, paralarını FTX’ten çekerek şirketin çökmesine sebep oldu.

Dolandırıcılık suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Sam Bankman-Fried ise Aralık 2022’de Bahamalar’da tutuklandı. Bunu ise FTX mağdurlarının açtığı toplu davalar takip etti. 2023’ün sonlarında ise yedi farklı dolandırıcılık suçlamalarından suçlu bulundu ve hakkında 100 yıl üzeri hapis cezası istendi.

28 Mart 2024 tarihinde yapılan son duruşmada ise nihai ceza onaylandı ve Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası verildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise şirketin eski CEO’su Ryan Salame’ye beyaz yaka suçlarından 7,5 yıl hapis cezası verilmişti.