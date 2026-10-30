Binance’ten 6,3 milyar dolar çalındı, Binance TR’den açıklama geldi

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Kripto para borsası Binance, 29 Ekim 2026 Perşembe günü yaklaşık 6,3 milyar dolarlık etkiye yol açan bir siber saldırıya uğradı.

Binance'in ön incelemesine göre saldırı bir mühendisin ele geçirilen bilgisayarından başladı, şirket kayıpların tamamını SAFU fonu ve kendi kaynaklarıyla karşılayacağını açıkladı.

Türkiye'de ayrı bir platform olarak çalışan Binance TR, kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 29 Ekim 2026 Perşembe günü tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçmesi beklenen bir saldırıya uğradı. Şirket saldırının toplam etkisini yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak tahmin ediyor ve bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının dondurulduğunu açıkladı.

Saldırı, kullanıcıların Binance’in internete bağlı sıcak cüzdanlarından olağandışı çıkışlar fark etmesiyle ortaya çıktı. Binance önce olayı incelediğini duyurdu, ardından birden fazla ağda yatırma ve çekme işlemlerini önlem olarak geçici süreyle durdurdu. Şirket, kayıpların tamamını karşılayacağını ve kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu söylüyor.

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Binance hacklendi mi, ne kadar kripto para çalındı?

Olay ilk saatlerde belirsizliğini korudu. TechCrunch’ın haberine göre Binance, şirkete gönderdiği açıklamada potansiyel bir güvenlik sorunuyla ilgili raporlardan haberdar olduğunu ve konuyu araştırdığını belirtti. Binance’in kurucusu ve en büyük hissedarı Changpeng Zhao da X’te yaptığı paylaşımda şirketin büyük olasılıkla hacklendiğini, ancak kullanıcı fonlarının tamamen karşılanmasını beklediğini yazdı.

Zincir üstü verileri takip eden analistler ilk etapta en az 2 milyar dolarlık çıkış tespit etti. Binance’in sonraki açıklamasıyla toplam etki 6,3 milyar dolara çıktı. Bu rakam, Şubat 2025’te Bybit’ten çalınan 1,4 milyar doları dört kattan fazla geride bırakıyor. Saldırının ardından stablecoin şirketlerinden Tether yaklaşık 1,56 milyar dolar, Circle ise yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki varlığı kendi ağlarında dondurdu.

Saldırı bir mühendisin bilgisayarından başladı

Binance’in ön incelemesi, saldırının bir DevOps mühendisine ait dizüstü bilgisayarın ele geçirilmesiyle başladığını gösteriyor. Cointelegraph’ın haberine göre saldırgan bu bilgisayar üzerinden şirketin altyapısındaki bir servis konteynerine erişti ve yetkisiz çekim işlemleri gönderdi. Binance, cüzdanlara ait özel anahtarların sızdırıldığına dair bir kanıt bulmadığını, ancak incelemenin sürdüğünü belirtiyor.

Güvenlik şirketi Blockaid’in CEO’su Ido Ben-Natan da benzer bir tablo çiziyor. Ben-Natan’a göre anahtarlar çalınmadı, bunun yerine işlemleri imzalayan sistem kandırılarak kötü niyetli işlemlere onay verdirildi. Ben-Natan, yöntemin Bybit saldırısında kullanılan yönteme çok benzediğini de söylüyor. Binance etkilenen adresin yetkisini iptal ettiğini, kolluk kuvvetleri ve blokzincir analiz şirketleriyle birlikte fonların izini sürdüğünü açıkladı.

Saldırının arkasında kimin olduğu resmi olarak açıklanmadı. Ancak blokzincir analiz şirketleri TRM Labs ve Chainalysis ile bağımsız araştırmacı ZachXBT, saldırıyı Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna bağlıyor. ZachXBT, Binance’ten çalınan fonların daha önce Bitget’e yapılan saldırıdan çıkan fonlarla aynı adreste birleştiğini tespit etti. ABD makamları Bybit saldırısını da aynı gruba atfetmişti.

Binance kayıpları karşılayacak mı?

Binance, kayıpların tamamını kullanıcıları korumak için oluşturduğu SAFU fonu ve şirket kaynaklarıyla karşılayacağını duyurdu. Şirket ayrıca güncellenmiş bir rezerv kanıtı (Proof of Reserves) yayınlayacağını ve inceleme tamamlandığında ayrıntılı bir teknik rapor paylaşacağını belirtti. Yatırma ve çekme işlemlerinin ne zaman tamamen normale döneceğine dair net bir tarih ise henüz verilmedi.

Saldırının etkisi piyasalarda da hissedildi. Binance’in kendi kripto parası BNB yüzde 7’nin üzerinde değer kaybederken Bitcoin de 77 bin doların altına geriledi.

Binance TR kullanıcıları etkilendi mi?

Türkiye’de ayrı bir platform olarak hizmet veren Binance TR, saldırının ardından X üzerinden bir açıklama yaptı. Şirket, Binance TR’deki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve platformdaki hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Değerli Kullanıcılarımız, Binance TR’deki tüm kullanıcı varlıkları güvendedir ve platformumuzdaki hizmetler kesintisiz şekilde devam etmektedir. Kullanıcılarımızın varlıklarının güvenliği en önemli önceliğimizdir. Güvenlik süreçlerimizi titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz. — Binance TR (@BinanceTR) October 29, 2026

Türkiye’deki kullanıcıların bir kısmı Binance TR’nin yanında kendi adlarına açılmış Binance Global hesabını da kullanıyor ve iki platform arasında Binance TRansfer ile varlık aktarabiliyor. Binance TR’nin açıklaması yalnızca kendi platformunu kapsıyor. Binance Global hesabında varlık tutan kullanıcılar için ise yatırma ve çekme işlemlerine getirilen geçici durdurma geçerli. Binance, sürecin devam ettiği bu günlerde resmi kanallar dışından gelen bağlantılara, mesajlara ve hesap bilgisi taleplerine itibar edilmemesi konusunda da uyarıyor.