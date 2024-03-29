FTX CEO’su Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kripto para tarihinin en büyük dolandırıcılık davasında artık sona gelindi. Kripto para borsası FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto para borsası FTX üzerinden kara para aklama suçundan dolayı bir süredir gündemden düşmeye Sam Bankman-Fried, New York federal mahkemesi tarafından suçlu bulundu. Daha fazla beklenen hapis cezası 25 yıl olarak kesinleşti.

Kasım 2023’te başlayan ve yaklaşık beş hafta süren bir soruşturmanın ardından FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), New York federal mahkemesi jürileri tarafından suçlu bulunmuştu. Bunun ardından işlediği suçlar için 100 yıl üzerinde bir hapis cezası istenmişti.

BBC’nin haberine göre, 28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen nihai duruşmada FTX CEO için verilen ceza belli oldu ve ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası verdi.

10 milyar dolardan fazla zarara sebep olduğu belirtilen SBF, yedi farklı dolandırıcılık ve komplo suçlamasının tamamından suçlu bulundu.

Cezanın kesinleşmesiyle birlikte SBF’nin avukatları, verilen bu kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini açıkladı. Ayrıca SBF’yi “hayırseverlik duygusuyla hareket eden ve boyundan büyük işlere kalkışan gayretli bir genç adam” olarak tasvir ederek, hükümetin önerdiği cezayı “barbarca” bulduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

İlk olarak 2019’da küçük bir startup olarak kurduğu kripto para borsası FTX ile gündeme gelen Sam Bankman-Fried, popülaritesini hızla artırmış ve finans sektöründe önemli bir isim haline gelmişti. Kısa süre içerisinde küçük bir startup’tan büyük bir imparatorluğa dönüşen FTX, SBF’nin 30 yaşına gelmeden milyarder listesine girmesini sağladı.

2022 yılının Kasım ayında şirkette tutulan fonların bir kısmının SBF’nin kişisel hedge fonu Alameda Research’teki riskli operasyonlara yatırıldığı ortaya çıktı. Ardından paniğe kapılan müşteriler, paralarını FTX’ten çekerek şirketin çökmesine sebep oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan SBF, Aralık 2022’de Bahamalar’da tutuklandı. Bunu ise FTX mağdurlarının açtığı toplu davalar takip etti. 2023’ün sonlarında ise yedi farklı dolandırıcılık suçlamalarından suçlu bulundu ve hakkında 100 yıl üzeri hapis cezası istendi.

28 Mart 2024 tarihinde yapılan son duruşmada ise nihai ceza onaylandı ve SBF’ye 25 yıl hapis cezası verilmiş oldu.