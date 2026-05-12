Binance yapay zekası 10,5 milyar dolarlık dolandırıcılığı engelledi

Binance, yapay zeka tabanlı savunma mekanizmalarıyla 10,5 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığını engellediğini açıkladı.

Kripto para şirketinin geliştirdiği özel algoritmalar, şüpheli işlemleri gerçek zamanlı olarak takip ederek kullanıcı varlıklarını korumaya yardımcı oldu.

Popüler kripto para platformu Binance, yapay zeka destekli güvenlik mekanizması sayesinde 15 aylık gibi kısa bir dönemde yaklaşık 10,5 milyar dolarlık potansiyel dolandırıcılığı engellediğini açıkladı.

Şirketten gelen bu rakamlar, hem sektörün karşı karşıya olduğu tehditlerin boyutunu hem de kullanıcıları ve platformları korumada otomasyonun giderek artan merkezi rolünü gözler önüne seriyor.

Siber güvenlikte yapay zeka dönemi

Siber güvenlik alanında yapay zeka teknolojilerinin kullanımı aslında pek de yeni değil. Özellikle de kripto para sektöründe AI teknolojileri son zamanlarda oldukça önem kazanmaya başladı.

Binance gibi potansiyel anlamda büyük tehditlerle karşı karşıya olan platformlar için yalnızca sabit kurallara dayalı geleneksel güvenlik sistemleri genellikle yetersiz kalıyor.

Yapay zeka ise büyük veri hacimlerinin analizine, anormal davranışların tespitine ve ortaya çıkan tehditlere hızlı yanıt verilmesine olanak tanıyor. Bu da şüpheli erişim girişimlerinden dolandırıcılıkla ya da ele geçirilmiş hesaplarla ilgili olabilecek para transferlerine kadar her şeyi kapsıyor.

Binance ekibi konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Yapay zeka, güvenlik denkleminin her iki tarafını da yeniden şekillendiriyor. Saldırıları daha ölçeklenebilir, daha inandırıcı ve tespit edilmesi daha zor hale getirirken, aynı zamanda daha hızlı, daha akıllı ve daha uyarlanabilir yeni nesil savunmaları da mümkün kılıyor. Sömürü ve tespit arasındaki boşluğu kapatmak için güvenlik, ayrı bir katman olarak ele alınmak yerine, sistemlere, süreçlere ve kullanıcı davranışına entegre edilerek aynı hızda gelişmelidir.”

Decrypt’in haberine göre Binance çeşitli pazarlarda sürekli olarak düzenleyici ve itibar incelemesi altında bulunuyor. Bu nedenle de dolandırıcılık önlemede somut sonuçlar göstermek, şirketin kullanıcı korumasına ve operasyonel olgunluğuna bağlı bir aktör olarak imajını güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Fakat yine de bu rakamı doğru perspektife oturtmakta fayda var. 10,5 milyar dolarlık potansiyel dolandırıcılığı engelleyen platformun, yine de söz konusu problemleri tamamen çözüldüğünü söylemek güç.

Hatta tam aksine, tespit edilen şüpheli faaliyet hacminin muazzam olduğunu ve ekosistemin hızla uyum sağlayan suç şebekeleri için cazip bir hedef olmaya devam ettiğini gösteriyor.