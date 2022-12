FTX kurucusu Sam Bankman-Fried Bahamalar’da tutuklandı

FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), ABD tarafından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Bahamalar Polisi tarafından tutuklandı.

1 milyondan fazla kullanıcının mağdur edilmesi üzerine Bahamalar’da saklanan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bir süredir ABD’ye iadesi ile gündeme geliyordu. ABD’nin resmi olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ise Bahamalar Polisi tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder, ABD’nin Bankman-Fried’e karşı suç duyurusunda bulunduğunu ve “muhtemelen iadesini talep edeceğini” söyledi.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

