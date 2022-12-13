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    FTX kurucusu Sam Bankman-Fried Bahamalar’da tutuklandı

    FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD'nin yaptığı suçlamanın Bahamalar Polisi tarafından tutuklandı.
    Sam Bankman-Fried
    Orijinal Görsel: Forbes México

    FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), ABD tarafından kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Bahamalar Polisi tarafından tutuklandı.

    1 milyondan fazla kullanıcının mağdur edilmesi üzerine Bahamalar’da saklanan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried, bir süredir ABD’ye iadesi ile gündeme geliyordu. ABD’nin resmi olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından ise Bahamalar Polisi tarafından tutuklandı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder, ABD’nin Bankman-Fried’e karşı suç duyurusunda bulunduğunu ve “muhtemelen iadesini talep edeceğini” söyledi.

    Bahama Başbakanı Philip Davis ise yaptığı açıklamada, Bahamalar ve ABD’nin, halkın güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm kişilerden hesap sorma konusunda ortak çıkarları olduğunu belirtti.

    Bahamalar Başbakanı Philip Davis aynı açıklamasında, ABD’nin yaptığı suçlamaların yanı sıra, kendi ülkesinin FTX’in çöküşüne ilişkin kendi soruşturmasını sürdürmeye devam edeceğini de vurguladı.

    sam bankman-fried
    Görsel: Graeme Sloan / Sipa / AP Images

    Bankman-Fried’in kendi kararıyla yarın Mali Hizmetler Komitesi önünde ifade vermesi bekleniyordu. Ancak ABD’nin resmi suçlamasıyla birlikte ifadesinden önce tutuklanmış oldu. Bu tutuklanma ise geçtiğimiz ay FTX’in milyarlarca dolarlık çöküşünden bireyleri sorumlu tutmak için atılan ilk somut adım olmuş oldu.

    Popüler kripto para borsası FTX ve şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried, popüler kripto para borsasının çökmesinin ardından bir süredir tüm dünyada medyanın ilgi odağı haline gelmişti. Binance’in FTX’i satın alarak şirketi bu durumdan kurtarma isteği ve ardından bu satın almadan vazgeçmesi krizi daha büyük boyutlara ulaştırmıştı.

    Milyonlarca kripto para yatırımcısının mağdur edilmesi üzerine Bahamalar’a yerleşen Sam Bankman-Fried, verdiği röportajlarda pişmanlığını dile getirse de, mağduriyetleri gidermek adına somut bir adım atamadı. Daha sonra kendi isteğiyle ifade vermek istediyse de ABD’nin suçlamasının ardından Bahamalar Polisi tarafından tutuklanmış oldu.

    Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle:

    Bahamalar Bassavcisi Ryan Pinder aciklamasi

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