WhatsApp, kötü niyetli insanlara karşı yeni “Dolandırıcılık Uyarısı” özelliğini test ediyor

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WhatsApp, bilinmeyen kişilerden gelen şüpheli mesajları cihaz üzerinde tespit eden Dolandırıcılık Uyarısı özelliğini test ediyor.

Yeni özellik, uçtan uca şifrelemeyi koruyarak dış sunuculara veri göndermeden kullanıcıları olası dolandırıcılıklara karşı uyarıyor.

Ayrıca platform, sesli mesajları da Meta'ya ait özel algoritmalarla doğrudan cihaz içinde şifreli bir biçimde metne dönüştürme imkanı sunuyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak için yepyeni bir güvenlik önlemi geliştiriyor. WABetaInfo sitesinin haberine göre platform, dış sunuculara hiçbir veri göndermeden şüpheli mesajları doğrudan kullanıcının cihazında tespit edebiliyor olacak.

Google Play Store’da yayınlanan Android 2.26.22.2 Beta güncellemesiyle ortaya çıkan özelliğe “Scam Alert” (Dolandırıcılık Uyarısı) adı veriliyor. Şirketin uçtan uca şifreleme prensibine tamamen sadık kalarak çalıştığı belirtilen sistem, tanınmayan kişilerden gelen iletileri tarayarak riskli durumlarda sohbet ekranında otomatik bir uyarı belirmesini sağlıyor.

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Karar tamamen kullanıcıya bırakılıyor

Şüpheli bir ileti algılandığında WhatsApp, ekranda ilgili mesajın bilinmeyen bir numaradan geldiğini belirten “Dolandırıcılık olabilir” şeklinde bir ibare gösterecek. Uyarının hemen altında ise kullanıcılar için iki farklı seçenek sunulacak. Alıcılar isterse numarayı engelleyip şikayet edebilecek ya da sohbete güvenmeyi seçerek iletişime devam edebilecek.

Böylelikle uygulama, kullanıcı adına otomatik kararlar almak yerine kontrolü tamamen hesap sahibinin elinde tutmuş olacak.

WhatsApp, gizlilik odaklı yaklaşımıyla dikkat çeken özelliği yalnızca cihaz üzerinde çalıştıracak. Yani mesajlarınız analiz edilmek üzere hiçbir şekilde dış sunuculara veya Meta yetkililerine iletilmeyecek. Aynı zamanda karşı taraf, sizin bu uyarı sistemini kullandığınızı kesinlikle göremeyecek.

Sesli mesajlar da artık cihaza özel metne dönüştürülüyor

WhatsApp, dolandırıcılık uyarılarına ek olarak sesli mesajları metne dönüştürme işlevini de cihaza entegre şekilde sunuyor. Kullanıcılar, gürültülü ortamlarda dinleyemedikleri sesli iletileri dışarıya veri sızdırmadan yazı olarak okuyabilecek. Tıpkı güvenlik sisteminde olduğu gibi, bu işlemin de Meta’nın özel konuşma tanıma algoritmalarıyla doğrudan telefonda gerçekleştiği ve şifreleme yapısını bozmadığı bildirildi.

İsteğe bağlı olarak kullanılabilecek

WhatsApp dolandırıcılık filtresi, varsayılan olarak kapalı halde sunulacak ve ayarlardan manuel olarak aktifleştirilmesi gerekecek.

Aracı açan kullanıcılar, uygulama içi bir etkinlik raporuna da erişim sağlayabilecek. Yalnızca cihazda oluşturulan raporlar sayesinde, hangi tarihlerde şüpheli işlem tespit edildiği şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Henüz geliştirme aşamasında olan yeniliğin, gelecekteki güncellemelerle tüm WhatsApp Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.