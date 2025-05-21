Fortnite yeniden Apple App Store’a döndü

Epic Games, ABD'de Fortnite oyununu yeniden Apple App Store'a getirdi.

2020'den bu yana devam eden Apple-Epic Games kavgası nihayet sonuçlandı.

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Amerika Birleşik Devletleri’nde Apple App Store mağazasında yeniden kullanıcıların karşısına çıktı. Resmi duyuru, daha önce ünlü oyunu Nisan ayının sonuna doğru yeniden piyasaya sürme niyetini dile getiren Epic Games’in üst düzey yöneticisi Tim Sweeney’den geldi.

Açıklanan bu karar, Apple’ı kendi özel satın alma sisteminin dışında uygulama içi işlemlerde yüzde 27’lik ücret uygulamasını durdurmaya zorlayan bir mahkeme kararının doğrudan bir sonucu olarak geliyor. Teknoloji devi Apple sonunda bu komisyonu ortadan kaldırmak için kurallarında bir değişiklik yaptı. Bu nedenle Epic, başarılı oyununu yeniden yayınlamaya karar verdi.

Apple-Epic Games kavgasının kökeni

Uzun süredir devam eden bu anlaşmazlığın kökeni 2020 yılına kadar uzanıyor. O dönemde Epic Games, Fortnite’ta satın alınabilen sanal öğelerin ödemelerini yönetmek için kendi sistemini tanıtma kararı almıştı.

Şirket aynı zamanda kullanıcılarını Apple’ın dayattığı sistemi kullanmamaları konusunda uyardı. Bunun sonucunda Fortnite App Store’dan kaldırılırken, bir diğer büyük dijital mağaza olan Google Play Store’da da benzer bir akıbet yaşandı.

Epic Games böylece karmaşık bir hukuki sürecin başlangıcını oluşturdu ve sonrasında yaşananlar artık yakın teknoloji tarihinin bir parçası haline geldi.

Epic Games, yazılım devi Apple’a karşı verdiği hukuk mücadelesinde genel bir zafer elde edemedi. Buna rağmen çok değerli bir sürekli tedbir kararı aldı. Yasal tedbir, geliştiricilere uygulamalarına bilgilendirici metin ekleme yetkisi veriyor.

Son mahkeme kararına göre Apple, söz konusu mesajları eklemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Buna rağmen şirket, App Store ekosistemi dışında tamamlanan finansal işlemler için bile geliştiricilerden ücret almaya devam etti.

Bu kararlı eylem, iki büyük şirket arasındaki davaya bakan yargıcın Apple’dan derhal kararını bozmasını ve dış ödeme mekanizmasına yönelik yapay engellerin kaldırılmasını talep etmesine yol açtı.

iPhone’lar için Fortnite müjdesi geldi

Fortnite’ın App Store platformuna dönüşü için bekleyiş pek çok kişinin tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdü. Spotify da dahil olmak üzere birçok şirket, Apple’a uygulanan düzenleme değişikliğinden yararlanmak için uygulamalarını hızla güncelledi.

Onay taleplerine daha Mayıs ayının ilk günlerinde olumlu yanıt verildi. Özellikle de Spotify, Epic Games’in Fortnite’ı App Store’da tekrar kullanıma sunmasından önce bile, sesli kitap tüketimini hedefleyen uygulamasının ikinci güncellemesi için yeşil ışık almayı başardı.

Fortnite, Apple cihazlarındaki kullanıcılar için bir süredir diğer kanallar aracılığıyla erişilebilir durumdaydı. Oyuncular, oyunu AB ülkeleri içerisinde Epic Games Store üzerinden oynayabiliyor. ABD’de ise oyun Xbox Cloud Gaming ve NVIDIA GeForce Now gibi bulut oyun servisleri aracılığıyla erişime açıldı.

Dolayısıyla da App Store’a resmi ve doğrudan dönüş, Epic Games için sembolik açıdan güçlü bir zafer anlamına geliyor.