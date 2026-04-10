eFootball, PES’in efsane Master League modunu geri getiriyor

Konami, PES serisinin unutulmaz modunu eFootball'a getirdi.

Master League modu, modern transfer dinamikleri ve geliştirilmiş oyuncu gelişim sistemi gibi ikonik özellikleriyle oyunculara sunuldu.

Yeni modda oyuncular kendi takımlarını kurup yönetebilecek, genç yetenekleri keşfedebilecek ve heyecan dolu bir kariyer yolculuğuna çıkabilecek.

Güncelleme, hem konsol hem de PC platformları için indirilebilir durumda.

Konami, nostaljiye tutkunlarını memnun ederek Pro Evolution Soccer (PES) serisinden hatırlanan popüler bir figürü geri getiriyor. Şirket, eFootball’da Master League modunu yeniden oyunseverlerle buluşturuyor.

Sınırlı bir süre için geçerli olan bu mod, özel bir etkinliğin parçası olarak bir güncelleme ile geri dönüyor. Modernize edilen bazı uyarlamalar içeren Master League, yine de bir futbol kulübünün tam yönetimini simüle etme özünden ödün vermiyor.

Klasik menajerlik deneyimi yeniden başlıyor

En son güncelleme ile birlikte bu klasik modu geri getiren Konami, kısa bir süre için bile olsa serinin hayranlarını heyecanlandırıyor. Bu heyecan verici nostaljik deneyim, orijinal sürüme kıyasla daha hızlı ve daha yoğun bir deneyim için “Master League Sprint” moduna giderek erişilebiliyor.

Bazı sınırlamalara rağmen Master League’in klasik modun yapısı korunuyor. Kullanıcılar oyunda transferler ve kadro geliştirme dahil olmak üzere tüm takımı yönetebiliyor. Ayrıca takvimli sezonlar, transferler ve liglerde küme düşme riski de oynanabiliyor.

Özellikle de fiziksel durum ve performans gibi belirli faktörlerin takım kimyasını doğrudan etkilediği “Sinerji” maçlarını vurgulamakta fayda var. Ayrıca bu etkinlik birtakım dinamik olaylara ve hatta sakatlıklara da sahne olacak.

Master League Sprint 16 Nisan’a kadar oynanabilecek

PES hayranları için bu haber heyecan verici bir haber olsa da ne yazık ki modun yalnızca 16 Nisan’a kadar geçerli olacağını hatırlatmak isteriz. Yani oyuncular Master League modunu sadece bir hafta oynayabilecek.

Master League’in kalıcı olarak eFootball serisine geri dönmesi ise şu anda belirsiz görünüyor. Konami şimdilik bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Fakat oyuncuların bu moda olan talebi, şirket için bu konuda ikna edici bir faktör olabilir.

Güncelleme ile eFootball’a gelen diğer yenilikler

Konami tarafından açıklanan detaylara göre eFootball’a gelen yeni güncelleme ile birlikte gelen diğer önemli yenilikler şunlar:

Kullanıcılar, takımın genel “Sinerjisi”nin oyuncuların yetenekleri ve kondisyonundan etkilendiği “Sinerji” maçlarında oynarlar. Kullanıcılar, maç sonuçlarını belirlemede belirleyici rol oynayan oyuncu seçimi ve rotasyonunu yönetir.

Maçlar sırasında, maçların sonucunu hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilecek çeşitli “olaylar” yaşanabilir. Oyuncu gelişimi, oyuncu kondisyonundaki değişiklikler ve sakatlıklar gibi çeşitli “olaylar” sezona heyecan katar.

Kullanıcılar, maçlardan kazandıkları puanları kullanarak yeni oyuncular transfer edip kadrolarını güçlendirebilir. Ayrıca oyuncuları kadrodan çıkararak ve kadroyu yeniden şekillendirerek de puan kazanabilir ve lig şampiyonluğu için ideal takımlarını kurabilir.