Fiyat-performans odaklı Samsung Galaxy S24 FE için 6 bin TL indirim

Samsung Galaxy S24 FE için indirim fırsatı sunuldu.

Samsung'un fiyat-performans telefonu A101 Ekstra'ya özel 6 bin TL'lik indirimle karşımıza çıktı.

Samsung Galaxy S24 FE için 6 bin TL’lik indirim fırsatı başladı. Güney Koreli teknoloji devinin orta seviye akıllı telefon modeli, kullanıcılar için fiyat-performans odaklı bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Şık tasarıma sahip olan cihaz, gelişmiş özellikleriyle de adından söz ettiriyor.

Samsung’un geçen yaz piyasaya sürdüğü orta seviye akıllı telefonu, üst düzey özelliklerden yararlanmak isteyen, fakat yüksek bütçelere sahip olmayan tüketiciler için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Galaxy S24 FE indirim fırsatı ile karşımıza çıkarak tüketiciler için cazip bir fırsat ortaya koyuyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için iddialı bir cihaz olarak raflarda boy gösteren model, amiral gemisi Galaxy S24’ün bütçe dostu hale getirilmiş bir sürümü şeklinde lanse ediliyor. Peki Samsung Galaxy S24 FE’nin fiyatı ne kadar oldu? İşte cihaz ve indirim fırsatı ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Samsung Galaxy S24 FE indirimli fiyatı ne kadar?

Fiyat-performans telefonları arasında öne çıkan modellerden biri olan Galaxy S24 FE, sade ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 128 GB’lık sürümüyle 28 bin 999 TL’den listeleniyor. Modelin 256 GB depolamaya sahip versiyonu ise 32 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

A101 Ekstra kampanyası sayesinde Samsung Galaxy S24 FE fiyatı indirim avantajıyla karşımıza çıkıyor. Siyah ve Gri olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olan akıllı telefon, 26 bin 999 TL karşılığında sunuluyor. Bu sayede tüketiciler için 6 bin TL’lik fiyat avantajı sağlanıyor.

Samsung Galaxy S24 FE alınır mı? İşte avantaj ve dezavantajları

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları 📱 Büyük ve canlı AMOLED ekran sayesinde gelişmiş görüntülü deneyimi 🚫 Plastik arka kapak “premium” hissiyatı azaltabilir 📸 Üst düzey kamera performansı ve gelişmiş gece çekimleri 📸 Selfie kamerası yetersiz kalabilir 💸 Amiral gemisi modellere yakın performans ve daha uygun fiyat etiketi 🔌 Şarj adaptörü kutudan çıkmıyor. Şarjın ayrı bir şekilde satın alınması gerekiyor

Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri

Boyutlar: 162 x 77,3 x 8 milimetre

162 x 77,3 x 8 milimetre Ağırlık: 213 gram

213 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400e

Samsung Exynos 2400e RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü

Son olarak iPhone 15 Plus için sunulan 9 bin TL’lik indirim fırsatına da göz atabilirsiniz.

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