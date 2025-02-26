iPhone 15 Plus için A101’den 9 bin TL indirim fırsatı

Apple'ın bir önceki amiral gemisi telefonu için avantajlı fiyatlar duyuruldu.

A101 Ekstra'da iPhone 15 Plus modeli için 9 bin TL indirim başladı.

Cihaz 512 GB'lık sürümüyle ayrıcalıklı rakamlardan alıcılara hitap ediyor.

iPhone 15 Plus indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. A101 Ekstra’ya özel olarak indirime giren performans canavarı akıllı telefon modeli, üst düzey özelliklere sahip bir cihaz arayanlar için ideal bir seçenek haline geliyor. Minimal ve şık tasarımıyla göz alıcı bir görünüm sunan model şimdi cazip fiyatlarla alıcılara hitap ediyor.

Apple’ın bir önceki amiral gemisi akıllı telefon ailesinin bir üyesi olan iPhone 15 Plus tüketiciler için gelişmiş bir mobil deneyim ortaya koyuyor. Büyük ekranı, yüksek performanslı işlemcisi ve uzun yıllar daha devam edecek güncelleme desteği sayesinde öne çıkan model, kullanıcı dostu mobil deneyimiyle konforlu bir hizmet vaat ediyor. Peki ya iPhone 15 Plus’ın indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

iPhone 15 Plus için indirim fırsatı: Fiyatı ne kadar oldu?

Performans canavarı iPhone 15 Plus modeli Apple’ın resmi internet sitesinde 64 bin 999 TL‘den başlayan fiyatlarla (128 GB) karşımıza çıkıyor. Cihazın 256 GB‘lık sürümü 69 bin 999 TL olarak listeleniyor. Son olarak en gelişmiş seçenek olan 512 GB depolamaya sahip versiyon 79 bin 999 TL karşılığında satılıyor.

A101 Ekstra tarafından sunulan iPhone 15 Plus indirimi ise tüketicilere 9 bin TL’ye kadar avantajlı fiyatlar vaat ediyor. 512 GB dahili depolama alanına sahip olan model, Siyah ve Mavi renk seçenekleriyle 70 bin 999 TL‘den listeleniyor.

iPhone 15 Plus avantajları ve dezavantajları

✅ Avantajları ❌ Dezavantajları 📱 Büyük ekranlı telefon tercih eden, ancak bütçesi iPhone 15 Pro Max için elverişli olmayan tüketiciler için aynı 6,7 inçlik ekran sunuluyor. 🔘 Eylem düğmesi bulunmuyor. 🔋 Apple’ın akıllı telefon portföyünde en uzun pil ömrüne sahip telefon olarak tescillendi. 🚫 Ekran boyutu büyümesine rağmen ProMotion 120 Hz yenileme hızı yer almıyor. 🎨 Renkli ve şık tasarımlar karşımıza çıkıyor.

iPhone 15 Plus teknik özellikleri