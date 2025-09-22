Fiyat/performans canavarı Samsung Galaxy A36 için 3.750 TL indirim fırsatı

Galaxy A36 5G için 3 bin 750 TL'lik indirim fırsatı sunuldu.

Samsung tarafından 20 bin 499 TL'den satılan cihaz, avantajlı fiyatlarla Trendyol'da listeleniyor.

Samsung tarafından bu yılın Mart ayında resmi olarak tanıtılan Galaxy A36 5G indirim fırsatıyla karşımıza çıktı. Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapan orta seviye akıllı telefon, rakiplerine göre iddialı özellikleriyle raflarda dikkat topluyor.

Amiral gemisi telefonlarda yer alan pek çok özelliği daha erişilebilir fiyatlardan tüketicilerle buluşturan cihaz, yeni bir akıllı telefon arayışında olan tüketiciler için iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son olarak Trendyol indirimleri ile birlikte dikkat uyandıran model, “acaba doğru zaman mı?” diyenler için cazip bir fiyat sunuyor.

Galaxy A36 5G’nin indirimli fiyatı ne kadar?

Snapdragon 6 Gen 3 çipinden güç alan orta segment Samsung modeli 120 Hz ekranlı 6,7 inç Super AMOLED ekranla donatılıyor. 8 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan telefonda 50 MP ana kamera ve 45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi taşıyor.

Orta seviye telefon modeli şu anda Samsung’un resmi internet sitesinde 128 GB dahili depolama alanı ile 19 bin 499 TL‘den listeleniyor. Cihazın 256 GB’lık versiyonu ise 20 bin 499 TL karşılığında satılıyor.

Trendyol’da ise cihaz şu anda 16 bin 749 TL fiyat etiketine sahip. 256 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkan telefon siyah, açık gri, açık yeşil ve lila olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bu kampanyayla birlikte tüketiciler yaklaşık 3 bin 750 TL indirim imkanından yararlanabiliyor.

Samsung Galaxy A36 5G özellikleri

Ekran: 6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması

6,7 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) Super AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass Victus Plus koruması İşlemci: Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3)

Qualcomm SM6475 (Snapdragon 6 Gen 3) RAM kapasitesi: 6/8 GB RAM

6/8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128/256 GB dahili depolama

128/256 GB dahili depolama Arka kamera: OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens

OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ultra geniş lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 MP makro lens Selfie kamerası: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC Batarya kapasitesi: 45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil

45W Super Fast Charge 2.0 destekli 5.000 mAh pil Boyutlar: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm

162,9 x 78,2 x 7,4 mm Ağırlık: 195 gram

195 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Dipnot: Bu içerik herhangi bir şekilde reklam ya da işbirliği içermemektedir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.