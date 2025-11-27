EA Sports FC 26 bu hafta Steam Türkiye’de zirveye yerleşti

Reklam

Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı.

Listenin zirvesinde yer alan oyun EA SPORTS FC 26 oldu.

Normal fiyatı olan 69.99 dolar olan futbol oyunu, yüzde 50'lik cazip indirimle 34.99 dolara düştü.

Steam her hafta düzenli olarak paylaştığı “en son satan oyunlar” tablosunu güncelledi. 18-25 Kasım tarihleri arasında Steam’in en popüler oyunları resmen duyuruldu. Listenin zirvesinde yer alan isim, futbol tutkunlarının vazgeçilmezi olan EA Sports FC 26 oldu.

Popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 şu anda yüzde 50 indirim fırsatı ile listeleniyor. Steam Black friday İndirimleri kapsamında gerçekleştirilen bu fırsat, şimdiden oyunseverlerin ilgisini yoğun bir şekilde toplamış gibi görünüyor.

Reklam

Steam en çok satan oyunlar (18-25 Kasım 2025)

Bu hafta Steam’de en çok satan oyunlar duyuruldu. Listenin ilk sırasında ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer alırken, zirvenin sahibi EA Sports FC 26 oldu. İlk beş basamağı tamamlayan diğer isimler arasında ise ARC Raiders, Battlefield 6 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi ilgi çekici yapımlar geliyor.

Valve tarafından aktarılan detaylara göre haftanın en çok satan Steam oyunları şu şekilde sıralanıyor:

# Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim oranı 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz Ücretsiz – 2 EA SPORTS FC™ 26 $69.99 $34.99 -%50 3 ARC Raiders $39.99 $39.99 – 4 Battlefield™ 6 $69.99 $59.49 -%15 5 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz Ücretsiz – 6 Dispatch $14.99 $14.99 – 7 Where Winds Meet Ücretsiz Ücretsiz – 8 Red Dead Redemption 2 $59.99 $14.99 -%75 9 Grand Theft Auto V Enhanced $29.99 $14.99 -%50 10 Forza Horizon 5 $32.78 $16.39 -%50 11 eFootball™ Ücretsiz Ücretsiz – 12 Dying Light: The Beast $44.99 $35.99 -%20 13 Football Manager 26 $49.99 $49.99 – 14 Hearts of Iron IV $29.99 $8.99 -%70 15 Europa Universalis V $35.99 $35.99 – 16 UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu $49.99 $16.49 -%67 17 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ $59.99 $35.99 -%40 18 Black Desert $4.99 $0.49 -%90 19 RV There Yet? $4.49 $4.49 – 20 The Last of Us™ Part I $59.99 $29.99 -%50

EA Sports FC 26 için yüzde 50 indirim fırsatı devam ediyor

Electronic Arts imzalı popüler futbol oyunu EA Sports FC 26 bu yıl Türkçe spiker desteği ile öne çıkıyor. Murat Özkan ve Ertem Şener’in sesiyle rekabetçi dozu artırabileceğiniz heyecan verici oyun, yeşil sahaların etkileyici atmosferini adeta odanıza taşımayı vaat ediyor.

Steam Black Friday indirimi ile birlikte FC 26’nın fiyatı yüzde 50 oranında düşüyor. Normal fiyat etiketi 69,99 dolar olan oyun şu anda 34,99 dolardan (yaklaşık 1.485 TL) sunuluyor. 4 Aralık tarihine kadar oyunseverlerini bu fırsattan yararlanmaya devam edebileceği aktarılıyor.

2025 Steam Ödülleri için aday belirleme süreci bu hafta resmen başladı. Siz de oyunuzu kullanarak yıla damgasını vuran oyunları belirlemeye katkı sağlayabilirsiniz.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atmanızı öneririz. Listede tamamen bedava ve keyifle oynayabileceğiniz çok sayıda ilgi çekici oyun yer alıyor.