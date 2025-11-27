Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    EA Sports FC 26 bu hafta Steam Türkiye’de zirveye yerleşti

    Steam Türkiye'de 18-25 Kasım haftasının en çok satan oyunu, yüzde 50 indirim ile fiyatı 34.99 dolara düşen EA SPORTS FC 26 oldu.
    EA Sports FC 26 oyunu
    Reklam
    • Steam, 18-25 Kasım tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı.
    • Listenin zirvesinde yer alan oyun EA SPORTS FC 26 oldu.
    • Normal fiyatı olan 69.99 dolar olan futbol oyunu, yüzde 50'lik cazip indirimle 34.99 dolara düştü.

    Steam her hafta düzenli olarak paylaştığı “en son satan oyunlar” tablosunu güncelledi. 18-25 Kasım tarihleri arasında Steam’in en popüler oyunları resmen duyuruldu. Listenin zirvesinde yer alan isim, futbol tutkunlarının vazgeçilmezi olan EA Sports FC 26 oldu.

    Popüler futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 26 şu anda yüzde 50 indirim fırsatı ile listeleniyor. Steam Black friday İndirimleri kapsamında gerçekleştirilen bu fırsat, şimdiden oyunseverlerin ilgisini yoğun bir şekilde toplamış gibi görünüyor.

    Reklam

    Steam en çok satan oyunlar (18-25 Kasım 2025)

    Bu hafta Steam’de en çok satan oyunlar duyuruldu. Listenin ilk sırasında ücretsiz oynanabilen Counter-Strike 2 yer alırken, zirvenin sahibi EA Sports FC 26 oldu. İlk beş basamağı tamamlayan diğer isimler arasında ise ARC Raiders, Battlefield 6 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi ilgi çekici yapımlar geliyor.

    EA Sports FC 26

    Valve tarafından aktarılan detaylara göre haftanın en çok satan Steam oyunları şu şekilde sıralanıyor:

    # Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim oranı
    1 Counter-Strike 2 Ücretsiz Ücretsiz
    2 EA SPORTS FC™ 26 $69.99 $34.99 -%50
    3 ARC Raiders $39.99 $39.99
    4 Battlefield™ 6 $69.99 $59.49 -%15
    5 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz Ücretsiz
    6 Dispatch $14.99 $14.99
    7 Where Winds Meet Ücretsiz Ücretsiz
    8 Red Dead Redemption 2 $59.99 $14.99 -%75
    9 Grand Theft Auto V Enhanced $29.99 $14.99 -%50
    10 Forza Horizon 5 $32.78 $16.39 -%50
    11 eFootball™ Ücretsiz Ücretsiz
    12 Dying Light: The Beast $44.99 $35.99 -%20
    13 Football Manager 26 $49.99 $49.99
    14 Hearts of Iron IV $29.99 $8.99 -%70
    15 Europa Universalis V $35.99 $35.99
    16 UNCHARTED™: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu $49.99 $16.49 -%67
    17 Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ $59.99 $35.99 -%40
    18 Black Desert $4.99 $0.49 -%90
    19 RV There Yet? $4.49 $4.49
    20 The Last of Us™ Part I $59.99 $29.99 -%50

    EA Sports FC 26 için yüzde 50 indirim fırsatı devam ediyor

    Electronic Arts imzalı popüler futbol oyunu EA Sports FC 26 bu yıl Türkçe spiker desteği ile öne çıkıyor. Murat Özkan ve Ertem Şener’in sesiyle rekabetçi dozu artırabileceğiniz heyecan verici oyun, yeşil sahaların etkileyici atmosferini adeta odanıza taşımayı vaat ediyor.

    Steam Black Friday indirimi ile birlikte FC 26’nın fiyatı yüzde 50 oranında düşüyor. Normal fiyat etiketi 69,99 dolar olan oyun şu anda 34,99 dolardan (yaklaşık 1.485 TL) sunuluyor. 4 Aralık tarihine kadar oyunseverlerini bu fırsattan yararlanmaya devam edebileceği aktarılıyor.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    2025 Steam Ödülleri için aday belirleme süreci bu hafta resmen başladı. Siz de oyunuzu kullanarak yıla damgasını vuran oyunları belirlemeye katkı sağlayabilirsiniz.

    Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemize de göz atmanızı öneririz. Listede tamamen bedava ve keyifle oynayabileceğiniz çok sayıda ilgi çekici oyun yer alıyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.