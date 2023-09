EA Sports tüm FIFA serisini dijital mağazalardan kaldırıyor

Electronic Arts, FIFA ile olan 30 yıllık lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte “FIFA” adını kullanmadan yayınladığı ilk futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 24‘ü hayranlarıyla buluşturdu. Konsol, mobil ve PC’ler için kullanıma sunulan oyun şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. EA Sports’tan sürpriz bir hamle geldi ve şirket oyunun resmi çıkışına saatler kala FIFA serisi oyunlarını tüm dijital mağazalardan kaldırarak gözleri üzerine çevirdi.

EA Sports’un gerçekleştirmiş olduğu bu hamle ile birlikte artık hiçbir eski FIFA oyununu herhangi bir dijital mağaza üzerinden satın almak mümkün olmayacak. Sony, Microsoft, Nintendo şirketlerinin mağazalarının yanı sıra Steam ve EA’nın online mağazası üzerinden de bu oyunlara ulaşılamayacak.

Esas itibariyle eski FIFA oyunlarının dijital mağazalardan kaldırılması zaten bazı kişiler tarafından beklenen bir durumdu. Fakat işin ilginç noktası, şirket bu eylemi herhangi bir iletişim ya da uyarı olmadan gerçekleştirdi. Atılan bu adım, bir kullanıcının Xbox mağazasında FIFA serisi oyunları aramaya karar vermesi ve listede görünmelerine rağmen satın alma seçeneğinin artık mevcut olmadığını fark etmesiyle gündeme taşındı.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts.

Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44

— MauroNL (@MauroNL3) September 26, 2023