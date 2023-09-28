EA Sports tüm FIFA serisini dijital mağazalardan kaldırıyor

Electronic Arts, FIFA ile olan 30 yıllık lisans anlaşmasının sona ermesi ile birlikte “FIFA” adını kullanmadan yayınladığı ilk futbol simülasyonu oyunu EA Sports FC 24‘ü hayranlarıyla buluşturdu. Konsol, mobil ve PC’ler için kullanıma sunulan oyun şimdiden yoğun bir ilgiyle karşılandı. EA Sports’tan sürpriz bir hamle geldi ve şirket oyunun resmi çıkışına saatler kala FIFA serisi oyunlarını tüm dijital mağazalardan kaldırarak gözleri üzerine çevirdi.

EA Sports’un gerçekleştirmiş olduğu bu hamle ile birlikte artık hiçbir eski FIFA oyununu herhangi bir dijital mağaza üzerinden satın almak mümkün olmayacak. Sony, Microsoft, Nintendo şirketlerinin mağazalarının yanı sıra Steam ve EA’nın online mağazası üzerinden de bu oyunlara ulaşılamayacak.

FIFA serisi artık tozlu raflara kaldırıldı

Esas itibariyle eski FIFA oyunlarının dijital mağazalardan kaldırılması zaten bazı kişiler tarafından beklenen bir durumdu. Fakat işin ilginç noktası, şirket bu eylemi herhangi bir iletişim ya da uyarı olmadan gerçekleştirdi. Atılan bu adım, bir kullanıcının Xbox mağazasında FIFA serisi oyunları aramaya karar vermesi ve listede görünmelerine rağmen satın alma seçeneğinin artık mevcut olmadığını fark etmesiyle gündeme taşındı.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts. Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44 — MauroNL (@MauroNL3) September 26, 2023

Yapılan paylaşımda sosyal medya kullanıcısı, Electronic Arts’ın EA Sports FC 24 olarak adlandırılan oyunu haricinde herhangi bir oyunun artık büyük mağaza vitrinlerinde yer almadığına işaret etti. FIFA 14’ten FIFA 23’e kadar serinin tüm oyunlarının artık satış dışı kaldığı belirtildi. Aynı zamanda FIFA 22 ve 23’ün hala EA Play aracılığıyla oynanabileceği eklendi.

Şu anda EA Play üzerinden yalnızca FIFA 22 ve 23 sürümlerine erişilebilirken, artık hiçbir oyunun satın alma seçeneği bulunmuyor. Dolayısıyla bu da oyunların katalogdan istenildiği zaman ve önceden haber verilmeden kaldırılabileceği anlamına geliyor. Yani FIFA hayranları için tek seçenek, EA Sports FC 24’ü satın almaktan geçiyor.

FIFA ile EA arasındaki ortaklığın bozulması sonrasında gerçekleştirilen bu hamleden sonra, şirketlerin bu ortaklıkların sonunda içeriklerini çevrimdışına alması yaygın bir durum olarak kabul ediliyor. Bunun bir örneği ise daha önce Forza serisi gibi yarış oyunlarında da karşımıza çıkmıştı. Fakat yine de kaldırma işleminin herhangi bir duyuru ya da oyuncuları hazırlayacak bir bildirimde bulunulmadan gerçekleşmesi büyük bir tepki topladı.