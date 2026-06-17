İstanbul Barosu’nun web sitesi siber saldırıya uğradı

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Siber saldırganlar, İstanbul Barosu'nun resmi internet sitesini hackledi.

Saldırıya uğrayan platform, yasa dışı bahis içerikleriyle dolduruldu.

Teknik destek ekibi, sunucuların fişini çekerek geçici olarak siteyi erişime kapattı.

İstanbul Barosu bugün bir siber saldırıya maruz kaldı. Baronun resmi internet sitesine kimliği belirsiz hackerlar tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Doğrudan kurumun web sitesini hedef alan saldırganlar, sistem veritabanına sızmayı başardı.

Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri resmi internet sitesini tamamen bir yasa dışı bahis platformuna dönüştürdü. Güvenlik duvarının aşılmasıyla beraber sitenin ana teması ve içerikleri illegal reklamlarla dolduruldu. Fakat barodan kısa süre içinde müdahale geldi.

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Siber saldırı kısmen kontrol altına alındı

Yaşanan bu dikkat çekici hack saldırısı sonra, kısa sürede sistem yöneticileri ve kullanıcılar tarafından fark edildi. Bunun üzerine teknik ekipler acil durum protokolünü devreye alarak internet sitesini geçici olarak hizmete kapattı.

Fakat ne yazık ki buna rağmen siber saldırganların siteye enjekte ettiği yasa dışı bahis içerikleri Google arama motoru indekslerinde aktif bir şekilde listelenmeye devam ediyor.

Hackerların hareket alanını kısıtlamak ve olası bir veri sızıntısının önüne geçebilmek adına sunucuların fişi çekildi. Şu anda İstanbul Barosu’nun resmi internet sitesini ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, bir hata mesajıyla karşılaşıyor.

Şimdilik konuya ilişkin barodan resmi bir açıklama gelmedi. Fakat teknik destek ekiplerinin sitenin arka planında kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.