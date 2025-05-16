F/P odaklı Samsung Galaxy S25 FE işlemci konusunda kullanıcıları üzebilir

Samsung'un yeni orta seviye telefonu Galaxy S25 FE, işlemci tercihi konusunda bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir.

Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, Snapdragon işlemciler yerine kendi geliştirdiği Exynos 2400 yonga setini kullanacak.

İşlemci tercihine rağmen Samsung, kamera yetenekleri gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sunacak.

Fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapacak Samsung Galaxy S25 FE cihazı, işlemci konusunda bazı tartışmalara sebep olmuştu. Güney Koreli teknoloji devinin popüler “Fan Edition” (FE) serisini devam ettirmeye hazırlanan akıllı telefon, gelişmiş özellikler ve uygun fiyat arasında bir denge kuracak.

Fakat ne yazık ki kullanıcılar, cihazla alakalı bazı hayal kırıklıklarına uğrayabilir. Özellikle de şirketin işlemci tercihi, bazı kullanıcıları üzebilecek gibi görünüyor. Samsung yeni modelinde Qualcomm’un güçlü yonga setleri yerine kendi geliştirdiği Exynos çiplerinden yararlanmayı planlıyor.

Galaxy S25 FE, Exynos 2400 çipiyle gelecek

Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek Samsung Galaxy S25 FE modelinin aslında Galaxy S24 serisinde ve Galaxy S24 FE’de de gördüğümüz Exynos 2400 çipini miras alması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz SM-S731U model koduyla ortaya çıktı. İşlemcinin 8 GB RAM ve AMD iş birliğiyle geliştirilen Xclipse 940 GPU ile destekleneceği vurgulanıyor.

Öte yandan yazılım cephesinde büyük bir güncelleme bekleniyor. Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S25 FE’nin Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8.0 arayüzüyle piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Böyle bir hamle, cihazın One UI’ın yeni sürümüne doğrudan geçiş yapmasına olanak tanıyacak. Bu sayede kullanıcılara Samsung’un en son yenilikleri ve yazılım iyileştirmeleri anında sunulacak.

Cihazın kamera yetenekleri belli oldu

Fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE’nin kamera setinde en önemli yeniliklerden biri ön sensörde saklı görünüyor. Galaxy S23 FE ve Galaxy S24 FE‘de bulunan 10 MP’lik selfie kamerasına kıyasla 12 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor.

Arka tarafta ise 3x optik zoom destekli 8 MP telefoto lens, uzun mesafeli çekimlerde çok yönlülük sunmaya devam edecek. Amiral gemisi S serisi modellerde 10 MP’lik bir zum modülü kullanılsa da, görüntü kalitesindeki algılanan fark birçok kullanıcı için çok az olabilir. Bu da Samsung’un tercihini anlaşılır kılıyor.

Cihazın arka kamera setinin 50 MP’lik ana sensör ve 12 MP’lik ultra geniş açılı modül tamamlanacağı ifade ediliyor.

Galaxy S25 FE’nin tanıtım tarihi veya pazarlama süresi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.