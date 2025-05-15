Uygun fiyatlı Samsung Galaxy S25 FE selfie kamerasını güçlendiriyor

Galaxy S25 FE modeli daha gelişmiş bir selfie kamerasına sahip olacak.

Samsung, S23 FE ve S24 FE modellerinde aynı 10 MP'lik ön kameraya yer vermişti.

Fakat çok yakında gelecek yeni modelde bu durum değişecek ve 12 MP'lik yeni selfie kamerasına alan açılacak.

Samsung fiyat-performans deneyimine odaklanan Fan Edition (FE) serisi akıllı telefon ailesine yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S25 FE seçeneğinin pek çok kişinin beklediği selfie kamerasında bir güncelleme alacağı iddia ediliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin, Galaxy S23 FE ve ardından Galaxy S24 FE ile ön kamerada bir devamlılık çizgisini takip ettiği biliniyor. Birkaç yıl boyunca aynı üniteyi kullandığını söylemekte fayda var. Fakat nihayet çok yakında piyasaya çıkacak olan Galaxy S25 FE ile işler artık değişebilir.

Galaxy S25 FE, 12 MP selfie kamerası ile gelecek

GalaxyClub gibi güvenilir kaynaklardan gelen son raporlara göre orta seviye Galaxy S25 FE modeli 12 MP selfie kamerası ile karşımıza çıkacak. Şirketin bu tercihi Galaxy S25 serisinin en uygun fiyatlı modelini, daha büyük kardeşlerinin çözünürlüğüyle aynı seviyeye getirecek. Aynı zamanda selfie’lerin netliği ve detayı üzerinde doğrudan bir fayda sağlayacak.

Fan Edition serisinin ön kamerasında kalite açısından son gerçek sıçramanın, bir döneme damgasını vuran Galaxy S21 ve S22 serilerinden miras kalan 10 MP sensörü benimseyen Galaxy S23 FE’ye dayandığını belirtmekte fayda var.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 FE bu kurulumu doğrulamıştı. Dolayısıyla 12 MP’ye geçiş küçük bir ayrıntı olmayacak. Serinin geleceği adına önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor.

Arka kamera özellikleri de ortaya çıktı

Samsung yeni telefonunda mobil fotoğrafçıları neler beklediğine dair çeşitli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Gelen son raporlar, Galaxy S25 FE’nin ana kamerasının, Fan Edition ailesinin son iki üyesinde de gördüğümüz 50 MP sensörü koruyacağını gösteriyor.

Bu iddia doğrulanırsa, genel olarak iyi bir performans sağlama kapasitesine sahip denenmiş ve test edilmiş bir bileşenin kullanımıyla giderleri optimize etme stratejisi ortaya çıkacak.

Samsung Galaxy S25 FE’nin çıkış tarihi şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Yakın zaman önce ultra ince Galaxy S25 Edge modelini tanıtan şirket, Temmuz ayında yeni katlanabilir telefonlarıyla karşımıza çıkacak. Fan Edition serisinin beklenen modeli ise yılın sonuna doğru duyurulabilir.

Lansman için en olası adaylar arasında Eylül veya Ekim aylarına işaret ediyor. Şimdilik Samsung’dan bu konuda resmi bir doğrulama gelmediğini hatırlatmakta fayda var. Konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.