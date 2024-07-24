Eski Rockstar Games çalışanı: GTA 6 hayal kırıklığına uğratabilir

GTA 6 oyunu ile ilgili söylentiler her geçen gün artmaya devam ediyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve 2025 yılında yeni nesil konsollarda piyasaya çıkacak olan açık dünya tabanlı oyun, 2013’te çıkan GTA 5’ten 12 yıl sonra gelecek serinin ilk oyunu olarak da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Eski bir Rockstar Games çalışanı Obbe Vermeij merakla beklenen GTA 6 ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Vermeij’e göre oyun başarılı olacak fakat oyuncular ne yazık ki bir miktar hayal kırıklığına uğrayacak. Güvenilir bir kaynaktan gelen bu iddia oyunseverlerin aklında soru işareti olurdu.

Fakat yine de Obbe Vermeij’in 2009 yılında Rockstar Games şirketinden ayrıldığını belirtmekte yarar var. Teknik yönetmen pozisyonunda 14 yıl boyunca stüdyoda görev alan Vermeij şimdiye kadar GTA 3, GTA 4, GTA Vice City ve GTA San Andreas gibi oyunların programlamasında kritik roller üstlenmişti.

Eski Rockstar Games çalışanı GTA 6 ile ilgili neler söyledi?

SamInPlay adlı YouTube kanalına röportaj veren eski Rockstar Games çalışanı GTA 6 ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar oyunla alakalı paylaşılan içeriklerden çok etkilendiğini ifade etti. Fakat yine de GTA 6’nın serinin önceki oyunu olan GTA 5’ten ne kadar farklı olacağından emin olamadığını söyleyerek karamsarlığını dile getirdi.

Merakla beklenen GTA 6’nın GTA 5’e göre pek de farklı olmayacağını düşündüğünü dile getiren Vermeij, oyunun lansman gününde ne yazık ki birçok insanın hayal kırıklığına uğrayabileceğini dile getirdi. Fakat yine de oyunun her koşulda piyasadaki en iyi oyun olarak öne çıkacağını da ekledi.

Oyunun fragmanına dikkat çeken Vermeij, arkadaki tüm NPC’lerin bile benzersiz bir animasyona sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle de plaj sahnesindeki detayların kendisini oldukça şaşırttığını belirtti. Vermeij’in vurguladığı fragman videosunun da kendi başına bir rekor kırmaya devam ettiğini dile getirmekte yarar var. Geçtiğimiz günlerde 200 milyon izlenme sayısıyla geride bırakan ve şu anda 201 milyon izlenmeye sahip olan fragman 7 ayda bu etkileyici sayıya ulaştı.

Peki ya siz GTA 6’dan neler bekliyorsunuz? Oyunla alakalı fikir ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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