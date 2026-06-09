111 TL’lik simülasyon oyunu Epic Games Store’da ücretsiz oldu

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Epic Games Store bu hafta sürpriz bir oyunu daha ücretsiz olarak listelemeye başladı.

Normal fiyatı 111 TL olan Relaxing Simulator oyunu bu tamamen hafta bedava indirilebiliyor.

Oyunu bir kez kütüphanesine yükleyen oyuncular, ömür boyu bu yapıma sahip olabiliyor.

Epic Games Store her hafta Perşembe günü geleneksel olarak ücretsiz oyun hediyeleri sunuyor. Geçen hafta şirket, Rogue Waters ve Songs of Conquest’in bedava olarak bir haftalığına yayınlandığını açıklamıştı. Şimdi ise platform, Relaxing Simulator oyununu da ücretsiz olarak sunarak ek bir sürpriz daha gerçekleştirdi.

Witte Studio’nun rahatlatıcı simülasyon oyunu, 14 Haziran Pazar gününe kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu fırsatı kaçırmamak ve kütüphanenize bir ücretsiz oyun daha eklemek için siz de hemen kütüphanenize yükleyebilirsiniz.

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Relaxing Simulator neler sunuyor?

Witte Studio tarafından geliştirilip 2024 yılında yayınlanan Relaxing Simulator oyunu macera ve simülasyon türlerini bir araya getiriyor. Tek oyunculu ve online modlara sahip olan oyun, aynı zamanda çapraz platform özelliğini de destekliyor.

Normal fiyatı 111 TL olan ve Pazar gününe kadar ücretsiz olarak kütüphanenize indirebileceğiniz Relaxing Simulator oyununun konusu şu şekilde özetleniyor:

“Eğer buraya sadece bir süreliğine hiçbir şey yapmamak için geldiyseniz, hoş geldiniz. Ruhunuzu serbest bırakın ve ister yalnız başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte huzurlu yerleri keşfedin. Sakinleştirici manzaraların tadını çıkarın, hava ve ışık koşullarını ruh halinize göre ayarlayın ve stres veya hedefler olmadan sessiz anlar yaşayın. Birinci ve üçüncü şahıs bakış açıları arasında geçiş yapın, ormanları, harabeleri, evleri, adaları ve diğer şirin mekanları keşfedin. Küçük detaylarla etkileşim kurun, kamp ateşinin yanında rahatlayın veya sadece birlikte dünyada dolaşın.”

Relaxing Simulator nasıl ücretsiz indirilir?

Bu bağlantıya tıklayarak Relaxing Simulator oyununun resmi Epic Games Store sayfasına ulaşabilir ve ücretsiz olarak kütüphanenize yükleyebilirsiniz.

Oyunu tamamen bedava olarak Epic Games Store’dan indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle Epic Games Store’u açın. Sağ üst köşedeki Oturum Aç butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa bir e-posta adresiyle ya da Facebook/Google/konsol hesaplarınızla kolayca yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Mağaza ana sayfasında ya da “Ücretsiz Oyunlar” (Free Games) sekmesinde haftanın ücretsiz oyununu bulun. Relaxing Simulator sayfasına ulaştıktan sonra “Yükle” (Get) yazan butona tıklayın. Epic Games Başlatıcısı’nı açarak oyunu artık bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Relaxing Simulator sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi Windows 10 / 11 – 64 Bit Windows 10 / 11 – 64 Bit İşlemci 4 Çekirdek veya üzeri (örneğin Ryzen 3 / Intel Core i3) 6 Çekirdek veya üzeri (örneğin Ryzen 5 / Intel Core i5) RAM 6 GB 6 GB Ekran kartı 4 GB VRAM (örneğin AMD RX 580 / Nvidia GTX 970) 6 GB VRAM (örneğin AMD RX VEGA 64 / Nvidia GTX 1080) DirectX DirectX 11 DirectX 12 Depolama 12 GB kullanılabilir alan 12 GB kullanılabilir alan