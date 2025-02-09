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    Harry Potter hayranlarına müjde: Hogwarts Legacy 2 ve DLC paketi yolda

    Harry Potter hayranları için sevindirici haber geldi. Hogwarts Legacy 2 için çalışmalar başladı. Ayrıca oyunun ilk DLC paketi de yakında geliyor.
    Hogwarts Legacy
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    • Harry Potter hayranlarını sevindirecek uzun soluklu yepyeni maceralar geliyor.
    • Hogwarts Legacy 2'nin geliştirilme aşamasına girdiği aktarılıyor.
    • Fakat yine de Warner Bros. ekibinin devam oyunundan satış anlamında endişe ettiği vurgulanıyor.

    Hogwarts Legacy oyunu 34 milyon adetlik satış rakamıyla olağanüstü bir ticari başarı gerçekleştirdi. Oyunun kısa sürede ulaştığı bu sonuç, sektör için de önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Zira bu kadar etkileyici sayılara ulaşmayı başaran çok az oyun bulunuyor.

    Oyunun popülaritesi hala daha yüksek seviyelerdeyken, geliştirici ekip olan Avalanache Software, Harry Potter evreninde geçen yeni projeler üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Şirketten gelen son açıklamalar, Hogwarts Legacy 2 oyunun yolda olduğunu bizlere işaret ediyor. Aynı zamanda oyunun ilk DLC paketinin de yakında geleceği vurgulanıyor.

    Hogwarts Legacy 2 beklentileri karşılayabilecek mi?

    Ortaya çıkan bu dikkat çekici rapor, tanınmış gazeteci Jason Schreier’den geliyor. Schreier, Warner Bros.’un tepesinde bazı endişeler olduğunu ifade ediyor. Şirketin ilk bölümün olağanüstü başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağını sorguladığı belirtiliyor.

    Hogwarts Legacy gibi bir oyuna olan talebin daha önceden karşılanmış olma riski bulunuyor. Bu da ilk oyunun gişe hasılatını olası bir devam oyunuyla eşleştirmeyi zorlaştırıyor. Fakat yine de geliştiricilerin proje için kolları sıvadığı aktarılıyor.

    Hogwarts Legacy

    Bir diğer ilginç detay ise Suicide Squad ve popüler Arkham serisi gibi oyunlardan sorumlu ekibin, Hogwarts Legacy ile ilgili yeni projenin geliştirilmesinde yer alacak olmasıdır. Bu durum Warner Bros.’un gelecekteki yapımların beklentileri karşılamasını sağlamak için daha fazla kaynak seferber ettiği anlamına geliyor.

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    Hogwarts Legacy 2 oyununun içeriği hakkında henüz bir ayrıntı bulunmuyor. Yalnızca geliştiricilerin çalışmalara başladığı belirtilse de ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıya ulaşacağımız düşünülüyor. Ayrıca DLC paketi hakkında daha somut bilgilerin ne zaman paylaşılacağı da bilinmiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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