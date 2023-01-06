Amazon şirketi 18 bin çalışanını işten çıkaracak

Teknoloji devi Amazon şirketi son dönemlerde zorlu bir süreçten geçiyor. Şirket, çevrim içi alışveriş sektöründe yaşanan düşüş nedeniyle maliyetlerini kontrol altına almaya çalışıyor. Bu nedenle firma, dünya genelindeki 18 binden fazla çalışanı ile yollarını ayırmaya karar verdi. Alınan bu üzücü haber, Amazon’un CEO koltuğunda oturan Andy Jassy tarafından paylaşıldı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında The New York Times, Amazon’un maliyetlerini düzenli hale getirmek için 10 bin çalışanını işten çıkaracağını iddia etmişti. Fakat Andy Jassy’nin şirketin blogunda paylaştığı resmi açıklamaya göre bu oran, beklenenden çok daha fazla olacak. Şirketin yıllık işletme maliyetleri incelemesinden sonra, tablonun son derece korkutucu olduğu anlaşıldı.

Gerçekleştirilen maliyet incelemesinin hemen ardından, bir grup çalışan ile Amazon şirketi zaten yollarını ayırdı. Bu işten çıkarmalar özellikle de Alexa ve Kindle platformlarından sorumlu ekip de dahil olmak üzere çoğunlukla firmanın cihaz ve kitap departmanlarını etkiledi. Jassy’nin son açıklamasına göre işten çıkarmalar yalnızca bununla sınırlı kalmayacak. Yılın ilk çeyreğinde daha fazla personelin şirketten ayrılmak zorunda kalacağı belirtildi.

Amazon şirketi CEO’su Andy Jassy, “Bu yılki inceleme, belirsiz ekonomi ve son yıllarda hızlı bir şekilde işe alımları arttırmamız nedeniyle oldukça zorlu geçti” ifadelerini kullandı. Jassy’nin açıklamalarına göre bu işten çıkarmaların önemli bir çoğunluğu, şirketin e-ticaret alanı da dahil olmak üzere mağaza birimleri, insan kaynakları departmanı ve PXT Solutions bölümlerini etkileyecek. Bu değişikliklerin hemen akabinde şirket, daha güçlü bir maliyet planlaması ile uzun vadeli bir ekonomik plan izleyecek.

Amazon şirketi, online alışverişteki düşüş nedeniyle sarsıldı

Son dönemlerde çevrim içi alışverişte yaşanan düşüş, Amazon’u derinden etkiledi. Şirket, yüksek enflasyon ve artan lojistik maliyetleri sebebiyle pandemi sonrası kötü performans gösteren e-ticaretten sorumlu ekipte daralmaya gidecek. Yılı yaklaşık yüzde 50’lik bir hisse düşüşü ve son çeyrekte toplam 2,9 milyar dolarlık zararla kapatan firma, yeni çözüm yollarına gidecek.

Andy Jassy, geniş bir şekilde işe alım yapmadıkları süreçte ekonomilerini yeniden eskisi gibi parlak bir duruma getireceklerini savundu. Büyük şirketlerin son derece farklı bir dönemden geçtiğini ifade eden Jassy, yaşadıkları bu durumun, genel olarak teknoloji şirketlerinin içinden geçtiği zor dönemi yansıttığını ifade etti.

Bilindiği üzere son dönemlerde pek çok büyük teknoloji firması, maliyetlerini düzenli hale getirmek için toplu işten çıkarmalara başvuruyor. Amazon şirketi haricinde bu firmalar arasında Meta, Twitter ve Tesla gibi popüler isimler yer alıyor. Son olarak bugün, Salesforce şirketinin de işgücünün yüzde 10’unu, yani 8 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.