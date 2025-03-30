Elon Musk duyurdu: xAI, X platformunu 33 milyar dolara satın aldı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yine Musk'a ait olan sosyal ağ X'i satın aldı.

Bu satın alımın değeri 33 milyar dolar olarak açıklandı.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Elon Musk, yapay zeka ile sosyal ağ kavramlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka şirketi xAI, popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) uygulamasını resmen satın aldı. Bu önemli birleşme, aynı zamanda dijital dünyada potansiyel olarak yeni bir kategorinin yaratılması anlamına geliyor. Yapay zeka ile sosyal ağ kavramları birleştiriliyor.

Elon Musk’ın şirketleri arasında gerçekleştirilen bu satın alma girişimi, xAI’nin Grok sohbet robotunun X’in temel yapısına entegre edilmesiyle önceden tahmin edilen derin bir yapısal bağlantıyı temsil ediyor. Söz konusu girişim, sosyal medyanın ve gelişmiş bilgi işlemin aynı işletim ortamında doğal olarak bir arada var olduğu bir geleceği ön plana çıkarıyor.

xAI neden X platformunu satın aldı?

Bu birleşmenin teknik temeli, iki şirketin geleceğini finansal olarak ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlayan bir mekanizma olan tüm hisselerin birleştirilmesi işleminden kaynaklanıyor. Musk’ın bizzat ilettiği değerlemeler, operasyonun ölçeğini ortaya koyuyor. xAI için 80 milyar dolar, X için ise 33 milyar dolar (45 milyar dolar brüt değerden 12 milyar dolar borç çıkarılarak hesaplanmıştır) değerlemeden söz ediliyor.

Reuters’ın haberine göre Elon Musk bu satın alımla birlikte basit bir işbirliğinden değil, iç içe geçmiş geleceklerden açıkça bahsediyor. Bu noktada söz edilen amaç, temel kaynakları birleştirmek olarak nitelendiriliyor.

Amaç yalnızca bireysel işlemleri optimize etmek değil, aynı zamanda X’in geniş iletişim erişimini kullanarak xAI tarafından geliştirilen bilişsel yetenekleri aktarabilecek ve belki de hızlandırabilecek birleşik bir platform inşa etmek, böylece büyük ölçekli insan etkileşimi ile gelişmiş yapay zeka arasında verimli bir döngü yaratmak gibi görünüyor.

Yapay zeka ve sosyal ağın entegrasyonu

Elon Musk’ın kendi ifadesine göre bu anlaşma, xAI ve X’in geleceklerini birleştirmeye yönelik kesin bir adım olup; yapay zeka modelleri, veriler, yetenekler, bilgi işlem altyapısı ve dağıtımını tek bir platformda birleştiriyor. Musk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kombinasyon muazzam bir potansiyeli ortaya çıkaracak” dedi.

Musk, satın almaya rağmen X’in çalışma biçiminde acil bir değişiklik olmayacağını söyledi. Ancak xAI tarafından geliştirilen Grok sohbet robotunu halihazırda platforma entegre edilmiş durumda ve yapay zeka yeteneklerini doğrudan kullanıcılara sunuyor. Milyarder için şirketler arasındaki birlik, “daha akıllı ve anlamlı deneyimler” sunulmasına olanak tanıyacak.

Twitter’ın dönüşümü

Elon Musk, 2022 yılında 44 milyar dolara ismi X olarak değiştirilen Twitter’ı satın aldığından beri bir dizi tartışmalı değişikliğe imza attı. En çok tartışılan kararlar arasında ekibin yüzde 80’inin görevden alınması, doğrulama sisteminin kaldırılması ve aşırılıkçı hesapların yeniden aktif hale getirilmesi yer alıyor. Bu eylemler büyük reklam verenlerin kaçmasına neden oldu ve şirketin piyasa değerini ciddi şekilde etkiledi.

Fakat 33 milyar dolarlık yeni değerleme, Musk’ın başlangıçta ödediğinden daha düşük olsa da, X’in geçen yılın ekim ayında yaklaşık yüzde 80 daha az değerli olduğu Fidelity’nin tahmini değerine göre önemli bir iyileştirmeyi temsil ediyor. Aynı danışmanlık şirketi, Aralık ayında sosyal ağın değerinin orijinal değerinin yalnızca yüzde 30’u kadar olduğunu belirtmişti.