Ekşi Sözlük erişim engeli sebebi hakkında açıklama yaptı

1999 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden ve “kutsal bilgi kaynağı” sloganıyla faaliyet gösteren Ekşi Sözlük için kısa süre önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeniden erişim engeli uygulandı. Şubat ayında da bir erişim engeliyle karşılaşan platform, aylardır eksisozluk1923.com alan adı ile yoluna devam ediyordu. Gelen son engel kararıyla birlikte sitenin domain adresi eksisozluk1999.com oldu.

Ekşi Sözlük, dün BTK’nın uygulamış olduğu erişim engeli kararı ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmuş, fakat ne yazık ki kararın sebebi hakkında bir bilgi vermemişti. Sözlük’ten gelen son açıklamayla birlikte erişim engelinin nedeni ortaya çıktı.

Ekşi Sözlük erişim engeli sebebi belli oldu

Ekşi Sözlük, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanan erişim engeli kararının sebebi hakkında bilgi verdi. Sözlük’ün X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer veriliyor:

ankara 6. sulh ceza hakimliği'nin ekşi sözlük'e erişimi engelleme kararına ulaştık. ancak bu karar kanunlara ve usule tümüyle aykırı. açıklamamız için: pic.twitter.com/rxIPd0JElM — ekşi sözlük (@sozluk) December 14, 2023

“Merhaba, Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin Ekşi Sözlük’e erişimi engelleme kararına ulaştık. Ancak bu karar kanunlara usule tümüyle aykırı. Özetle; Twitter’daki bir kullanıcının, “ifşa” metninin ve bu metinde geçen iddiaların gerçek olduğu zannıyla talepte bulunulduğu ve bu iddiaların gerçekliğinin araştırılmasına gayret göstermeksizin karar alındığına şahit olduk. Zira bahsi geçen cinsel istismar içeren görseller, Ekşi Sözlük’le hiçbir ilgisi olmayan “ekşiup.com”da yer almışken ve olay daha gündeme bile gelmeden bu kişi/ler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2023/260277 soruşturma numaralı dosyasıyla suç duyurusunda bulunmuştuk. Suç unsuru görsellerin yüklendiği görsel paylaşım sitesinin sorunsuz bir şekilde yayın yapmaya devam etmesine karşılık, suçu yetkili makamlara iletmek de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alan Ekşi Sözlük’ün erişime engellenmesi tamamen haksız ve hukuk dışı. Tüm kurumlarla iş birliği yaparak, bu hassas konuda kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Bahsi geçen görselleri paylaşan kişi/lerin tespiti için kurumlar arasında koordineli bir çalışma yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Bu kişi/lerin yaklanması için elimizden geleni yaptık, yapacağız. Ayrıca bu karara itiraz edeceğimiz gibi tarafımıza yönelik karalama kampanyasıyla da tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.”

Ekşi Sözlük erişim engeli devam ediyor. Fakat şu anda platforma erişmek isteyen kullanıcılar, eksisozluk1999.com alan adı üzerinden platforma erişim göstermeye devam edebilir.