eBay yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarıyor

Teknoloji devleri, içinde bulundukları ekonomik belirsizlik sebebiyle işten çıkarmalara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl teknoloji endüstrisinde binlerce kişinin işine son verildi. Google, Meta, Amazon gibi büyük firmaların da içinde bulunduğu liste, ne yazık ki bu yıl da genişlemeye devam ediyor.

Kısa süre önce TikTok, Google ve Riot Games yeni işten çıkarma dalgasını duyurmuştu. Şimdi ise üzücü bir başka haber, popüler e-ticaret platformu eBay’den geldi. Yapılan açıklamaya göre eBay yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bu, şirketin toplam iş gücünün yüzde 9’una tekabül ediyor.

eBay CEO’su işten çıkarma kararını duyurdu

eBay Başkanı ve CEO’su Jamie Iannone tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, iş gücünde ciddi bir kısıtlamaya gidiyor. Tecrübeli yönetici, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çalışanlarının söz konusu işten çıkarma dalgasına ilişkin iletişimlere hazırlık sebebiyle evden çalışmalarını talep etti.

Zorlu bir ekonomik süreçten geçen eBay, ne yazık ki şimdilik işten çıkarma kararından etkilenecek kişilere sunulacak kıdem planları ya da diğer destek koşulları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Yine de yönetici, “Bu geçiş boyunca herkese saygı ve empatiyle davranmaya ve etkilenen çalışanlara destek ve kaynak sağlamaya kararlıyız” ifadesinde bulundu.

eBay CEO’su kısa süre içinde işten çıkarma dalgasından etkilenen kişilere bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti. Bu değişikliklerin oldukça zor olduğunu vurgulayan Iannone, ilerleyen aylarda daha verimli bir hizmet sağlamaya başlayacaklarına inandığını ekledi.

Karar, geçmişteki orantısız işe alımlardan kaynaklanıyor

Iannone’nin açıklamasına göre alınan bu tedbir, son yıllarda meydana gelen işe alımlardaki orantısız artışa dayanıyor. Büyümeye hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemek isteyen firma, bunun için çalışan sayısında küçülmeye giderek daha organize bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor. Iannone konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Stratejimiz doğru ancak başarımızı garantilemek için yapabileceğimiz daha çok şey var. Ekiplerimizi hız için daha iyi organize etmemiz gerekiyor; bu da daha çevik olmamızı, benzer işleri bir araya getirmemizi ve daha hızlı karar almamıza yardımcı olmamızı sağlıyor. Bugün, eBay’i uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme açısından daha iyi konumlandırmak amacıyla uyguladığımız değişikliklerle ilgili haberleri paylaşıyorum.”

Elbette ki eBay yakın zamanda işten çıkarma kararı alan teknoloji şirketlerinden yalnızca bir tanesi. Muhtemelen sonuncusu da olmayacak… Yavaş bir büyüme döneminden geçen endüstri, zorlayıcı ekonomik şartlara uyum sağlamaya gayret gösterse de maalesef çoğu zaman sonuç, işten çıkarmalarla tamamlanıyor.