    eBay, GameStop’un 56 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi

    eBay yönetimi, GameStop tarafından sunulan 56 milyar dolarlık devasa satın alma teklifini "yeterince cezbedici bulmadı" ve geri çevirdi.
    • GameStop CEO’su Ryan Cohen, e-ticaret devi eBay'i bünyesine katmak için 56 milyar dolarlık bir satın alma teklifi iletti.
    • eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler, teklifin finansman belirsizliği ve operasyonel riskler taşıdığını dile getirdi.
    • Fakat ret kararına rağmen Cohen'in doğrudan eBay hissedarlarıyla iletişime geçebileceği iddia ediliyor.

    Yakın zaman önce GameStop, e-ticaret devi eBay’i satın almayı hedefleyen 56 milyar dolarlık bir telifte bulundu. Fakat eBay yönetimi bu teklifi elinin tersiyle itti. Yetkililer, şirketin gelecekteki bağımsız büyüme stratejilerine güvendiğinin altını çizdi.

    IGN’e göre eBay yöneticileri, GameStop tarafından gelen bu teklifin ne hissedarlar ne de şirketin uzun vadeli karşılığı için “yeterince cezbedici olmadığını” kesin bir dille ifade etti. Fakat yine de bu ret cevabının, satın alma sürecinin tamamen kapandığı anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var.

    eBay’den GameStop CEO’su Ryan Cohen’e sert cevap

    eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler tarafından iletilen resmi yanıtta, teklifin reddedilme nedenleri arasında finansman yapısındaki belirsizlikler ve birleşme sonrası oluşabilecek yönetim riskleri ön planda tutuluyor.

    Pressler’ın göndermiş olduğu cevap metninin tam hali şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    “Sayın Cohen (GameStop CEO’su Ryan Cohen’e ithafen), Yönetim Kurulu, bağımsız danışmanlarının da yardımıyla teklifinizi kapsamlı bir şekilde incelemiş ve reddetmeye karar vermiştir.

    Teklifinizin ne inandırıcı ne de cazip olmadığı sonucuna vardık.

    1. eBay’in bağımsız geleceği,
    2. Finansman teklifinizi çevreleyen belirsizlik,
    3. Teklifinizin eBay’in uzun vadeli büyümesi ve karlılığı üzerindeki etkisi,
    4. Birleşik bir kuruluşun kaldıraç oranı, operasyonel riskleri ve liderlik yapısı,
    5. Bu faktörlerin değerleme üzerindeki etkileri,
    6. GameStop’un yönetişim ve yönetici teşvikleri gibi faktörleri dikkate aldık.

    eBay, son yıllarda önemli sonuçlar elde etmiş güçlü ve dirençli bir şirkettir. Stratejik odağımızı keskinleştirdik, uygulama süreçlerimizi güçlendirdik, pazar yerimizi ve satıcı deneyimimizi geliştirdik ve hissedarlarımıza sürekli olarak sermaye iadesi sağladık.

    Çeşitlendirilmiş küresel pazar yeri ve net stratejisiyle eBay Yönetim Kurulu, mevcut yönetim ekibi altında şirketin sürdürülebilir büyümeyi sürdürmeye, disiplinli bir şekilde faaliyet göstermeye ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam etmek için iyi bir konumda olduğuna inanmaktadır.

    Ekibimiz, şirketimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve dünya çapındaki milyonlarca alıcı ve satıcının çıkarları doğrultusunda stratejimizi uygulamaya ve işimizi geliştirmeye odaklanmaya devam etmektedir.

    Saygılarımla, Paul S. Pressler – eBay Yönetim Kurulu Başkanı.

    Fakat yine de Cohen, şirketin yönetimi teklifi reddederse doğrudan eBay hissedarlarına başvuracağını zaten dile getirmişti. Neler yaşanacağını bekleyip göreceğiz…

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

