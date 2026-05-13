eBay, GameStop’un 56 milyar dolarlık teklifini geri çevirdi

Yakın zaman önce GameStop, e-ticaret devi eBay’i satın almayı hedefleyen 56 milyar dolarlık bir telifte bulundu. Fakat eBay yönetimi bu teklifi elinin tersiyle itti. Yetkililer, şirketin gelecekteki bağımsız büyüme stratejilerine güvendiğinin altını çizdi.

IGN’e göre eBay yöneticileri, GameStop tarafından gelen bu teklifin ne hissedarlar ne de şirketin uzun vadeli karşılığı için “yeterince cezbedici olmadığını” kesin bir dille ifade etti. Fakat yine de bu ret cevabının, satın alma sürecinin tamamen kapandığı anlamına gelmediğini belirtmekte fayda var.

eBay Yönetim Kurulu Başkanı Paul Pressler tarafından iletilen resmi yanıtta, teklifin reddedilme nedenleri arasında finansman yapısındaki belirsizlikler ve birleşme sonrası oluşabilecek yönetim riskleri ön planda tutuluyor.

Pressler’ın göndermiş olduğu cevap metninin tam hali şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“Sayın Cohen (GameStop CEO’su Ryan Cohen’e ithafen), Yönetim Kurulu, bağımsız danışmanlarının da yardımıyla teklifinizi kapsamlı bir şekilde incelemiş ve reddetmeye karar vermiştir.

Teklifinizin ne inandırıcı ne de cazip olmadığı sonucuna vardık.

eBay’in bağımsız geleceği, Finansman teklifinizi çevreleyen belirsizlik, Teklifinizin eBay’in uzun vadeli büyümesi ve karlılığı üzerindeki etkisi, Birleşik bir kuruluşun kaldıraç oranı, operasyonel riskleri ve liderlik yapısı, Bu faktörlerin değerleme üzerindeki etkileri, GameStop’un yönetişim ve yönetici teşvikleri gibi faktörleri dikkate aldık.

eBay, son yıllarda önemli sonuçlar elde etmiş güçlü ve dirençli bir şirkettir. Stratejik odağımızı keskinleştirdik, uygulama süreçlerimizi güçlendirdik, pazar yerimizi ve satıcı deneyimimizi geliştirdik ve hissedarlarımıza sürekli olarak sermaye iadesi sağladık.

Çeşitlendirilmiş küresel pazar yeri ve net stratejisiyle eBay Yönetim Kurulu, mevcut yönetim ekibi altında şirketin sürdürülebilir büyümeyi sürdürmeye, disiplinli bir şekilde faaliyet göstermeye ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam etmek için iyi bir konumda olduğuna inanmaktadır.

Ekibimiz, şirketimizin, hissedarlarımızın, çalışanlarımızın ve dünya çapındaki milyonlarca alıcı ve satıcının çıkarları doğrultusunda stratejimizi uygulamaya ve işimizi geliştirmeye odaklanmaya devam etmektedir.

Saygılarımla, Paul S. Pressler – eBay Yönetim Kurulu Başkanı.“