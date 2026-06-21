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    Apple Haberler

    Z kuşağının yeni gözdesi Apple’ın unutulan efsanesi iPod oldu

    Son verilere göre Z kuşağı, telefonlardaki dikkat dağınıklığından kaçmak için Apple'ın ikonik müzik çaları iPod'a geri dönüyor.
    iPod
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    • Araştırmalara göre Z kuşağı, bildirimlerden uzaklaşmak ve yalnızca müzik odaklı bir deneyim yaşamak için eski iPod'lara yöneliyor.
    • eBay üzerinde Şubat ayında yapılan aramalarda iPod Classic modeline talep yüzde 25, iPod Nano modeline ise yüzde 20 oranında arttı.
    • Son nesli 2019 yılında piyasaya çıkan iPod'lar artık hayatımızdan çıksa da günümüzde nostaljik bir figür haline geldi.

    Teknoloji dünyası her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Günümüzde artık akıllı telefonlarla neredeyse her şeyi yapmak mümkün hale geldi. Bu çok yönlülük, mobil cihazları günlük hayatta son derece kullanışlı kılıyor. Fakat ilginç bir şekilde Z kuşağının bir bölümü farklı, daha “temiz” bir yaklaşımı tercih etmeye yöneliyor.

    Yapılan son araştırmalara göre popüler e-ticaret platformu eBay üzerindeki iPod aramalarında ciddi bir hareketlilik göze çarpıyor. Ortaya çıkan istatistikler, Apple’ın yıllar önce köşeye attığı bu nostaljik müzik cihazlarının yeniden popülerleşmeye başladığına işaret ediyor.

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    iPod Classic ve Nano modellerine talep patlaması yaşanıyor

    iPod’lar sanki çok uzun zaman önce hayatımızdan çıkmış gibi gelse de aslında serinin son modeli olan yedinci nesil iPod Touch, 2019 yılında piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana manzara büyük ölçüde değişti. Yayın hizmetleri yaygınlaştı ve bugün her şeye akıllı telefon aracılığıyla erişilebiliyor.

    Bununla birlikte Z kuşağının bir bölümü, tıpkı plak koleksiyonu yapmaya devam edenler ya da “vintage” olarak kabul edilen teknolojileri yeniden keşfedenler gibi, geçmişe ilgiyle bakıyor gibi görünüyor.

    Apple iPod

    Axios tarafından yapılan son araştırmalara göre Şubat ayında eBay’de iPod Classic ve Nano için yapılan aramalar sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 20 arttı. Daha yaşlı alıcılar da bu kişiler arasında yer alıyor.

    Fakat en ilginç olan nokta, katılımcıların yüzde 32’sinin, yani çoğunluğunun Z kuşağına ait olması oluyor. Bilmeyenler için Z kuşağı tabiri, yaklaşık olarak 1990’ların sonları ile 2010’ların başları arasında doğan insanları ifade etmek için kullanılıyor.

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    Apple’ın iPod serisi, tamamen müzik için tasarlanmış bir cihaz olarak yıllarca hayatımızda önemli bir rol oynadı. Bu cihazlar akıllı telefonların tipik dikkat dağıtıcı unsurlarını ortadan kaldırması ve son derece basit arayüzüyle bir dönem dünya çapında adeta fenomen haline gelmişti.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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