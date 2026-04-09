Sony Pictures yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Sony Pictures Entertainment yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor.

Bu işten çıkarma dalgası, şirketin sinema, televizyon ve kurumsal bölümlerinde yer alan personelleri ilgilendiriyor.

Yeni CEO Ravi Ahuja'ya göre bu hamle, kaynakları anime, franchise yönetimi ve PlayStation oyun uyarlamaları gibi alanlara yönlendirmeyi amaçlıyor.

Sony Pictures Entertainment kaynaklarını optimize etmek amacıyla film, televizyon ve kurumsal bölümlerinde yüzlerce çalışanını işten çıkaracak. Bu da yaklaşık 12.000 kişilik mevcut iş gücünün azaltılması anlamına geliyor.

Yeniden yapılanma hamlesi, Ocak ayında Tony Vinciquerra’nın emekliliğinin ardından görevi devralan CEO Ravi Ahuja tarafından duyuruldu. Şirkete göre bu adım, “geleceğin ihtiyaçlarına” göre şekillenme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Sony Pictures anime ve oyun uyarlamalarına odaklanacak

Sony Pictures Entertainment CEO’su Ravi Ahuja, şirket içi bir e-postada bu kararların yalnızca maliyet düşürmeyi hedeflemediğini, kaynakları ve yatırımları en umut vadeden alanlarda yoğunlaştırmaya yönelik hedefli bir tercih olduğunu ifade etti.

Bunlar arasında özellikle de video oyun dünyasından fikri mülkiyetlerin uyarlanması yoluyla, anime gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörler de dahil olmak üzere çeşitli franchise’ların geliştirilmesi ve markaların genişletilmesi, dijital platformlar için tasarlanmış içerikler ve Sony ekosistemiyle entegrasyon yer alıyor.

Video oyunlarından televizyon dizilerine ve filmlere yapılan uyarlamalar bu stratejide çok önemli bir rol oynuyor. The Last of Us ve God of War gibi yapımların Sony Pictures Entertainment’ın geleceğe yönelik stratejisinin temel taşlarını oluşturması da yine aynı stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ahuja’nın liderliğinde Sony, Peanuts markasının satın alınması gibi stratejik varlıklarından yararlanmayı ve aynı zamanda Spider-Man, Ghostbusters, The Boys ve Outlander gibi yerleşik evrenleri genişletmeyi amaçlıyor.

Ahuja: “Organizasyonumuzu yeniden düzenliyoruz”

Variety’nin haberine göre Ahuja, çalışanlarına gönderdiği notta, “Büyümemizi desteklemek için, şirketimizin geçmişte izlediği yönü değil, şu anda izlediği yönü yansıtacak şekilde organizasyonumuzu yeniden düzenliyoruz” dedi. Yönetici, şirketin bu hamlesini şu ifadelerle açıkladı:

“Bu durum, organizasyon yapımızda ve yatırım önceliklerimizde değişiklikler gerektiriyor. Sonuç olarak bazı alanlardaki rolleri azaltırken, geleceğimiz için kritik öneme sahip diğer alanlara daha fazla odaklanıyor ve yatırım yapıyoruz. Bu aynı zamanda bazı çalışma arkadaşlarımızın şirketten ayrılacağı anlamına da geliyor. Bunlar çalışmalarımıza ve kültürümüze önemli katkılarda bulunmuş yetenekli insanları etkileyen zor kararlar…”