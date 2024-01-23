Google, X ekibinden onlarca çalışanını işten çıkardı

Google, X Development bölümünü yeniden yapılandırmaya karar verdi ve onlarca çalışanını işten çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Google CEO’su Sundar Pichai, binden fazla çalışanı etkileyen son işten çıkarma dalgasından sonra mevcut çalışanlarına bir not göndermiş ve yıl boyunca işten çıkarmalara devam edeceğini belirtmişti.

Şirketin yeni odak noktası, belirli iş planlarını daha basit bir şekilde yürütmek ve işleyişi hızlandırmak olarak açıklanmıştı. Geçen yıl 12 bin kişiyi işten çıkaran şirket, iş gücünde büyük bir kesinti gerçekleştirmeye başladı. Şimdiden çok sayıda personeliyle yollarını ayıran firma, X Development’ı yeniden yapılandırarak daha karlı bir operasyona dönüşmesini hedefliyor.

Google, X ekibini yeniden yapılandırıyor

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Sundar Pichai’nin çok yakında daha fazla kişinin işten çıkarılacağını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra şirket, X bünyesinde görev alan onlarca çalışanını işten çıkardı. Bununla birlikte Alphabet çatısı altında faaliyetlerine devam eden X Development yeniden yapılandırılıyor. Artık projelerin dış yatırımcılar tarafından desteklenen bağımsız girişimlere dönüştürülmesi ana odak noktası haline geliyor.

X Development’ın yeni stratejisi bir Google sözcüsü tarafından da doğrulandı. Sözcü, “Söylediğimiz gibi, şirketimizin en yüksek önceliklerine ve önümüzde uzanan önemli fırsatlara sorumlu bir şekilde yatırım yapıyoruz,” dedi ve şirketin bu fırsatlara karşı daha iyi konumlanması adına ekiplerinden bazılarını daha verimli bir hale getirmek, daha iyi çalışmasını sağlamak ve kaynaklarını en yüksek ürün öncelikleriyle uyumlu bir hale getirmek üzere bu değişiklikleri gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yapılan bu düzenlemelerle birlikte küresel çapta bazı roller tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Fakat yine de şirket, işten çıkarma kararından etkilenen kişilerin yeni pozisyonlar bulmasını destekleyeceğinin sözünü verdi.

X Development başkanı Astro Teller ise bu değişikliklerdeki amacın daha geniş bir endüstriyel ve finansal ortak tabanıyla işbirliği gerçekleştirerek yalın ve verimli ekiplerle yola devam etmek olduğunu ifade etti. Teller, “Bağımsız ve piyasa tarafından finanse edilen şirketler olarak daha fazla proje yaratmaya odaklanmak için yaklaşımımızı genişletiyoruz” açıklamasında bulundu.

Google, X bünyesinde gerçekleştirdiği değişikliklerle birlikte mevcut projelerini daha karlı işlere dönüştürmeyi hedefliyor. Maliyetlerini düşürüp odak noktasını daha az projede toplayacak olan ekip, şimdiye kadar kendinden beklenen sıçramayı gösteremese de ilerleyen süreçte daha iddialı bir şekilde yoluna devam etmek istiyor.