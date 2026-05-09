Cloudflare “yapay zeka” nedeniyle çalışanlarının beşte birini işten çıkarıyor

Cloudflare, kurumsal yapısını yapay zeka odaklı projelere göre yeniden şekillendirmeyi planlıyor.

Bu bağlamda şirket, çalışan sayısını yaklaşık yüzde 20 oranında azaltma kararı aldı.

İşten çıkarmalardan etkilenen personelin büyük bir kısmının operasyonel ve yapay zeka dışı teknik departmanlardan seçildiği belirtiliyor.

İnternet altyapısı ve siber güvenlik hizmetleri ile adından Cloudflare, küresel çapta çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini işten çıkaracağını duyurdu. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre bu durum ne yazık ki 1.100’den fazla çalışanı etkileyecek.

Bu işten çıkarmalar, operasyonlarında yapay zekanın benimsenmesinden kaynaklanan kapsamlı bir iç yeniden yapılanmanın parçası olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte söz konusu hamle, finans piyasasında da ciddi bir istikrarsızlığa yol açmış görünüyor. CNBC’ye göre Cloudflare’ın hisselerinde büyük bir düşüş kaydedildi.

Cloudflare yapay zeka yatırımlarına öncelik verecek

Şirket içi bir açıklamada Cloudflare CEO’su Matthew Prince ve kurucu ortağı Michelle Zatlyn, firmanın faaliyet alanlarını “yapay zeka ajanı çağı” olarak adlandırdıkları döneme göre yeniden tasarladığını dile getirdi. Hatta Prince bu durumu açık sözlü bir tavırla, “kolay değildi, ama doğru karardı,” ifadesiyle değerlendirdi.

Bu dönüşümün boyutunu göstermek için yönetim kurulu, yapay zeka araçlarının şirket içi kullanımının son üç ayda yüzde 600 arttığını açıkladı. Bu dikkat çekici sıçrama, otomasyonun başrol oynadığı bir çalışma modelinin benimsenmesini sağladı.

Prince, yapay zekanın ilerlemesini şirketin tarihindeki “en büyük itici güç” olarak nitelendirdi. 2025 yılının sonu itibarıyla Cloudflare’ın 5.156 çalışanı bulunuyordu. Şirket, yaşanan işten çıkarmalar dalgasıyla birlikte, yalnızca bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki işçilik ve finansman maliyetlerini karşılaması gerekeceğini tahmin ediyor.

Cloudflare tarafından duyurulan bu işten çıkarma kararı, şirketin olumlu bilançosunu gölgede bıraktı. Cloudflare, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 639,8 milyon dolar gelir elde etti. Bu da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34’lük bir artış anlamına gelerek analistlerin tahminlerini aşıyor.

Bunun yanı sıra Cloudflare, net zararını geçen yılın başındaki 38,45 milyon dolar ile karşılaştırıldığında önemli bir iyileşme göstererek 22,93 milyon dolara düşürmeyi başardı. Şimdi şirket, ikinci çeyrek için 665 milyon dolara kadar gelir bekliyor. Ayrıca 2026 yılını 2,8 milyar dolar gelir rakamını aşarak kapatmayı hedefliyor.