League of Legends’ın yapımcısı Riot Games 530 kişiyi işten çıkardı

Ünlü oyun stüdyosu Riot Games büyük bir işten çıkarma kararı aldı. League of Legends ve Valorant gibi popüler oyunların yapımcısı olarak karşımıza çıkan şirket, toplam personel sayısının yüzde 11’ini işten çıkaracak. Ne yazık ki toplamda 530 kişi bu durumdan etkilenecek.

Riot Games’in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre bu karar, şirket adına atılması gereken bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu doğrultuda şirketin yeni stratejisi ise daha az sayıda, fakat etkisi daha yüksek olan projeler üzerinde çalışmak olacak.

Riot Games işten çıkarma kararı sonrası gelecek vizyonunu açıkladı

“Tarihimizin büyük bölümünde böyle günlerden kaçınmayı başardık. Ancak bu karar Riot’un geleceği açısından kritik önem taşıyor,” diyen Riot Games ekibi, işten çıkarma kararına ilişkin detayları paylaştı. Bunun hissedarlara güven vermek ya da üç aylık belirli bir kar oranına ulaşmak adına yapılmadığı, söz konusu kararın zorunlu bir adım olduğu bildirildi.

İşten çıkarma kararı ile birlikte Riot Games ekibi oyuncu deneyimi üzerinde en büyük etkiye sahip olan alanlara odaklanmaya başlayacak. Etkisi daha az olan projeler için ise yatırımların azalacağı belirtildi. Riot’un dünya çapındaki toplam iş gücünün yüzde 11’ini temsil eden yaklaşık 530 kişinin işine son verileceği aktarıldı. İşten çıkarılan kişilerin çoğunlukla temel geliştirme dışındaki ekipler üzerinden sağlandığı eklendi.

“Bunlar sadece organizasyonel değişiklikler değil, bireyleri ve aileleri de etkiliyor ve biz de bu kararlara saygı ve hassasiyetle yaklaşmak için elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasında bulunan şirket, bu hamlenin e-spor ve eğlence sektörüne yönelik faaliyetlerini etkilemeyeceğini paylaştı. Şirketin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Geleceğe yönelik vizyonumuz cesur ve temel canlı oyunlarımız olan League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics ve Wild Rift’e olan bağlılığımız, öncekinden daha iddialı. Bu ekiplere, isteklerinizi doğrudan karşılayan içerik, özellikler ve güncellemelere odaklanabilmeleri için öncelik veriyoruz. Bu oyunlar için canlı bir geleceğe (umarım onlarca yıl sürecek) yol açacak uzun vadeli etkinlikler, modlar ve yol haritaları bekliyoruz.”

Şirketin yeni hedefi e-spor, müzik ve eğlenceyi oyunlarla daha yakından entegre etmek olacak. Bununla birlikte şirket, bu yıl piyasaya çıkması beklenen ve League of Legends’tan ilham alan yeni dövüş oyunu Project L üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öte yandan ekip, Netflix’in popüler dizisi Arcane için 2. sezon hazırlıklarını da sürdürüyor.