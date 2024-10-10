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    EA Sports FC 25, PlayStation Store’da zirveyi kaptı! İşte en çok indirilen oyunlar

    Popüler futbol oyunu EA Sports FC 25, Eylül 2024 döneminde en çok indirilen PlayStation oyunları listesinin zirvesinde yer alıyor.
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    EA Sports FC 25
    Görsel: EA Sports

    Eylül 2024 döneminde en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. PlayStation 5 ve PlayStation 4 cihazlarında oyunseverlerin en çok rağbet gösterdiği o birbirinden ilgi çekici oyunlar açıklandı. Electronic Arts çatısı altında piyasaya çıkan yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 listede zirveyi kaparak dikkatleri üzerinde topladı.

    EA Sports FC 25 serinin yeni oyunu olarak kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, aynı zamanda NBA 2K25 ve Minecraft gibi diğer popüler oyunlar da listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Sony’nin açıkladığı en çok indirilen PlayStation oyunları ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte o oyunlar…

    En çok indirilen PlayStation 5 oyunları

    Sony tarafından yayınlanan tabloya göre Eylül ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında EA Sports FC 25, Avrupa bölgesinde liderliği üstleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ise NBA 2K25 listenin zirvesinde karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Astro Bot, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Black Myth: Wukong gibi oyunların da geçen aya damgasını vurduğu görülüyor.

    ABD/Kanada Avrupa
    NBA 2K25 EA SPORTS FC 25
    Warhammer 40,000: Space Marine 2 ASTRO BOT
    EA SPORTS FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2
    ASTRO BOT NBA 2K25
    Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong
    EA SPORTS Madden NFL 25 Grand Theft Auto V
    Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy
    Palworld Palworld
    EA SPORTS College Football 25 The Crew Motorfest
    Hogwarts Legacy Test Drive Unlimited Solar Crown
    Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws
    Call of Duty: Modern Warfare III The Casting of Frank Stone
    Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two
    The Casting of Frank Stone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
    The Crew Motorfest Sea of Thieves
    Vampire Survivors Vampire Survivors
    Sea of Thieves UFC 5
    HELLDIVERS 2 ELDEN RING
    UFC 5 Among Us
    LOLLIPOP CHAINSAW RePOP No Man’s Sky

    En çok indirilen PlayStation 4 oyunları

    Eylül 2024’te en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında zirveyi iki oyun paylaşıyor. Avrupa bölgesinde EA Sports FC 25 oyunu tıpkı PS5’te olduğu gibi yine zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ise Minecraft uzun süredir devam eden hakimiyetini korumayı sürdürüyor. Bunların dışında The Crew 2, Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V oyunlarının da üst sıralardan karşımıza çıktığını belirtelim.

    ABD/Kanada Avrupa
    Minecraft EA SPORTS FC 25
    The Crew 2 The Crew 2
    MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics Minecraft
    Red Dead Redemption 2 A Way Out
    EA SPORTS FC 25 Red Dead Redemption 2
    Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
    Kingdom Come: Deliverance Hogwarts Legacy
    NBA 2K25 Kingdom Come: Deliverance
    A Way Out Far Cry 5
    Mafia Trilogy Unravel Two
    Batman: Arkham Knight Mafia Trilogy
    Watch Dogs 2 The Crew Motorfest
    Far Cry 5 Middle-earth: Shadow of War
    Hogwarts Legacy Batman: Arkham Knight
    Call of Duty: Black Ops III Gang Beasts
    Gang Beasts Need for Speed Payback
    theHunter: Call of the Wild The Forest
    Call of Duty: Modern Warfare III Watch Dogs 2
    EA SPORTS Madden NFL 25 God of War
    Injustice 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

    Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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