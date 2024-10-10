EA Sports FC 25, PlayStation Store’da zirveyi kaptı! İşte en çok indirilen oyunlar

Eylül 2024 döneminde en çok indirilen PlayStation oyunları belli oldu. PlayStation 5 ve PlayStation 4 cihazlarında oyunseverlerin en çok rağbet gösterdiği o birbirinden ilgi çekici oyunlar açıklandı. Electronic Arts çatısı altında piyasaya çıkan yeni futbol oyunu EA Sports FC 25 listede zirveyi kaparak dikkatleri üzerinde topladı.

EA Sports FC 25 serinin yeni oyunu olarak kısa sürede ilgi odağı haline gelirken, aynı zamanda NBA 2K25 ve Minecraft gibi diğer popüler oyunlar da listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Sony’nin açıkladığı en çok indirilen PlayStation oyunları ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte o oyunlar…

En çok indirilen PlayStation 5 oyunları

Sony tarafından yayınlanan tabloya göre Eylül ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında EA Sports FC 25, Avrupa bölgesinde liderliği üstleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ise NBA 2K25 listenin zirvesinde karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Astro Bot, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Black Myth: Wukong gibi oyunların da geçen aya damgasını vurduğu görülüyor.

ABD/Kanada Avrupa NBA 2K25 EA SPORTS FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 ASTRO BOT EA SPORTS FC 25 Warhammer 40,000: Space Marine 2 ASTRO BOT NBA 2K25 Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong EA SPORTS Madden NFL 25 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Palworld Palworld EA SPORTS College Football 25 The Crew Motorfest Hogwarts Legacy Test Drive Unlimited Solar Crown Star Wars Outlaws Star Wars Outlaws Call of Duty: Modern Warfare III The Casting of Frank Stone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two The Casting of Frank Stone Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Crew Motorfest Sea of Thieves Vampire Survivors Vampire Survivors Sea of Thieves UFC 5 HELLDIVERS 2 ELDEN RING UFC 5 Among Us LOLLIPOP CHAINSAW RePOP No Man’s Sky

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları

Eylül 2024’te en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında zirveyi iki oyun paylaşıyor. Avrupa bölgesinde EA Sports FC 25 oyunu tıpkı PS5’te olduğu gibi yine zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da ise Minecraft uzun süredir devam eden hakimiyetini korumayı sürdürüyor. Bunların dışında The Crew 2, Red Dead Redemption 2 ve Grand Theft Auto V oyunlarının da üst sıralardan karşımıza çıktığını belirtelim.

ABD/Kanada Avrupa Minecraft EA SPORTS FC 25 The Crew 2 The Crew 2 MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics Minecraft Red Dead Redemption 2 A Way Out EA SPORTS FC 25 Red Dead Redemption 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Kingdom Come: Deliverance Hogwarts Legacy NBA 2K25 Kingdom Come: Deliverance A Way Out Far Cry 5 Mafia Trilogy Unravel Two Batman: Arkham Knight Mafia Trilogy Watch Dogs 2 The Crew Motorfest Far Cry 5 Middle-earth: Shadow of War Hogwarts Legacy Batman: Arkham Knight Call of Duty: Black Ops III Gang Beasts Gang Beasts Need for Speed Payback theHunter: Call of the Wild The Forest Call of Duty: Modern Warfare III Watch Dogs 2 EA SPORTS Madden NFL 25 God of War Injustice 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Peki ya sizin favori PlayStation oyunlarınız hangileri? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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