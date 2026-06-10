PlayStation Plus Haziran 2026 oyunları açıklandı (Extra ve Premium)

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Sony, Haziran 2026'da PlayStation Plus Extra ve Premium kataloglarına eklenecek oyunları açıkladı.

Listede dikkat çeken isimler arasında Final Fantasy 16, Sony X Shadow Generations ve Life is Strange: Double Exposure gibi oyunlar yer alıyor.

Yeni duyurulan oyunlar, 16 Haziran 2026 Salı gününden itibaren aboneler tarafından oynanabilir hale gelecek.

Sony, 16 Haziran Salı gününden itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna eklenecek olan yeni PS4, PS5 oyunlarını ve geçmiş nesillerden klasik oyunları resmen duyurdu. Listede birbirinden ilgi çekici ve sevilen bazı yapımlar da karşımıza çıkıyor.

Bu ayki oyun listesinin en çok dikkat çeken ismi, Square Enix’in uzun soluklu serisinin en yeni oyunu olan Final Fantasy 16 olarak öne çıkıyor. Aboneler ayrıca Sonic X Shadow Generations, Life is Strange: Double Exposure ve Farming Simulator 25 gibi oyunların da tadını çıkarabilir. İşte ayrıntılar…

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Sony bu ay oyunseverler için zengin bir katalog sunuyor

PS Plus Haziran 2026 oyunlarına geçmeden önce, Extra ve Premium kataloglarında yer alan oyunlara yalnızca hizmette mevcut oldukları sürece erişilebileceğini belirtmekte fayda var.

Bu durum, Essential aboneliğine dahil olan aylık oyunlardan farklı işliyor. Essential aboneliğindeki oyunlar, bir kez etkinleştirildikten sonra kullanıcının hesabına bağlı kalıyor ve abonelik aktif kaldığı sürece herhangi bir zamanda oynanabiliyor.

PlayStation Plus Extra paketi için Haziran 2026 döneminde eklenecek oyunlar şu şekilde listeleniyor:

Destiny 2: Legacy Collection – PS4 ve PS5

– PS4 ve PS5 Final Fantasy 16 – PS5

– PS5 Sonic X Shadow Generations – PS4 ve PS5

– PS4 ve PS5 Kingdom Come: Deliverance – PS4 ve PS5

– PS4 ve PS5 Life is Strange: Double Exposure – PS5

– PS5 Farming Simulator 25 – PS5

– PS5 Blades of Fire – PS5

– PS5 Black Desert – PS5

Bunun yanı sıra PS Plus Premium aboneleri için bu ay eklenecek yeni oyunlar arasında şu isim bulunuyor:

Gitaroo Man – PS4 ve PS5