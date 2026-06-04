Santa Monica’ya göre God of War Laufey iddialı geliyor

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Santa Monica Studios, God of War serisinin yeni oyunu God of War: Laufey’i resmen duyurdu.

Merakla beklenen oyun, 2018 yılında çıkan God of War’un açılışındaki cenaze töreninin hemen ardından Faye’in uyanışıyla başlayacak.

Geliştirici ekip, bunun serinin bir yan ürünü olmadığını, aksine ana hikayenin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu hafta resmi olarak duyurulan God of War: Laufey oldukça iddialı bir şekilde geliyor. Santa Monica Studio’nun Kreatif Direktörü Cory Barlog, IGN ile yaptığı röportajda, oyunun God of War evreninde bağımsız bir yan ürün olarak görülmemesi gerektiğinin altını net bir şekilde çizdi.

Barlog, yeni oyunun olaylarının serinin ana hikayesinin bir parçası olduğunu açıkça vurguladı. Kreatif direktör ayrıca merakla beklenen yapımın, serideki önceki oyunlar arasında yer alan God of War (2018) ve God of War Ragnarök (2022) ile de doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

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God of War: Laufey’in hikayesinin detayları belli oldu

Santa Monica Studios tarafından duyurulan serinin yeni oyunu, 2018 yılında piyasaya çıkan God of War’ın başında Lofn’un gömülmesinden sonra başlıyor. Oyun, çeşitli mitolojilerden tanrıların ölümden sonra gittiği öbür dünya olan Everywhen’deki yolculuğunu takip edecek.

Barlog’a göre Lofn’un hikayesi God of War ve Ragnarök’ün olaylarıyla paralel olarak gelişiyor. Yolculuk Kratos ve Atreus’un maceralarıyla doğrudan bağlantılar içeriyor.

Öte yandan yeni oyunda diğer mitolojilerden karakterler de yer alacak. Sunum sırasında Santa Monica Studio, Mısır mitolojisinden Sekhmet ve Moğol savaş tanrısı Begze’yi duyurdu.

Oyunun yönetmeni Ariel Lawrence, stüdyonun Laufey’i tanıdık God of War hikayelerinden bir sapma olarak değil, serinin dünyasının bir genişlemesi ve önceki oyunların olaylarında önemli bir rol oynayan bir karakteri daha ayrıntılı olarak keşfetme fırsatı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

PlayStation tarafından YouTube’da yayınlanan God of War: Laufey’in oynanış videosu şu şekilde karşımıza çıkıyor:

God of War: Laufey’in çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde bu konularda da şirketten açıklama gelmesi bekleniyor.