PlayStation’da 34 yıllık gelenek bitiyor, kutulu oyun dönemi kapanıyor

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Sony, PlayStation ekosisteminde fiziksel disk üretimini tamamen sona erdirme kararı aldı.

Şirket, bu konuda tüketici alışkanlıklarının değişmesini gerekçe gösterdi.

Ocak 2028'den sonra çıkış yapacak tüm yeni yapımların yalnızca PlayStation Store ve yetkili dijital satıcılar üzerinden oyunculara sunulacağı açıklandı.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation ekosistemi için tarihi bir değişikliği resmen doğruladı. Japon şirket, Ocak 2028 döneminden itibaren markanın konsolları için piyasaya sürülen tüm yeni oyunlar yalnızca dijital formatta dağıtılacak. Yeni sürümler için fiziksel medya üretimi tamamen sona erecek.

Şirketten gelen bu açıklama, Sony Interactive Entertainment’ın içerik iletişimi kıdemli direktörü Sid Shuman tarafından resmi PlayStation blogunda paylaşıldı. Şirkete göre bu karar, tüketici davranışındaki önemli bir değişimi yansıtıyor.

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2028’den önce çıkan oyunlar bu durumdan etkilenmeyecek

Sony’ye göre tamamen dijital formata geçiş, Ocak 2028’den önce piyasaya sürülen oyunları etkilemeyecek. Bu tarihe kadar piyasaya sürülen oyunlar her zamanki gibi disk formatında satışa sunulmaya devam edecek. Daha sonraki sürümler yalnızca PlayStation Store ve yetkili satıcılar aracılığıyla dijital formatta satılacak.

Sony, son yıllarda halkın indirmelere ve dijital satın alımlara olan tercihinin önemli ölçüde arttığını ve fiziksel disklere olan talebi geride bıraktığını belirtiyor. Bu nedenle şirket, oyuncuların mevcut alışkanlıklarıyla uyumlu bir modele yatırım yapmayı doğal buluyor.

1994’ten beri süren gelenek yakında sona erecek

Bu dikkat çekici hamle, PlayStation’ın 1994’te piyasaya sürülen ilk neslinden beri süregelen bir geleneğin sonunu işaret ediyor. O zamandan beri, CD’ler, DVD’ler, Blu-ray’ler ve Ultra HD Blu-ray’ler, platform için oyunların dağıtımında başlıca araçlar olarak hizmet veriyordu.

Sony ayrıca oyunlara erişim için yeni yollara yatırım yapmaya devam etme niyetini de vurguladı. Fiziksel diskler olmasa bile tüketiciler hem PlayStation Store’dan hem de iş ortağı perakendecilerden dijital kodlar satın alabilecek. Bu sayede farklı satın alma kanalları korunmuş olacak.

Sony, 2024 yılında PS5 oyunlarının üretimine adanmış bir fabrika açmıştı. Bu da yeni strateji değişikliğiyle birlikte bu tesisin var olma nedenini yitirme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Sony yatırımlarını farklı noktalara kaydırıyor

Şirketin vurguladığı bir diğer nokta ise kaynak optimizasyonu olarak öne çıkıyor. Sony, gelecekteki sürümler için fiziksel medya üretimini ortadan kaldırarak yatırımlarını inovasyona, dijital altyapıya ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönlendirmeyi hedefliyor.

Son olarak yakın tarihli raporlar, GTA 6’nın kutulu sürümünde fiziksel bir CD çıkmayacağını, içinde yalnızca dijital bir kod barındıracağını bizlere göstermişti.