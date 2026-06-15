15-19 Haziran 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.
Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Xbox Series, PS5, Switch 2 ve PC için yayınlanacak The Adventures of Elliot: The Millennium Tales yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan bir diğer oyunu EA Sports UFC 6 olarak karşımıza çıkıyor.
Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
15 Haziran Pazartesi
- MOLE (PC)
16 Haziran Salı
- Zenless Zone Zero (PC)
- City Car Driving 2.0 (PC)
- COPA CITY (PC)
17 Haziran Çarşamba
- Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- goblinAmerica (PC)
- Backrooms Lost Runners (PC)
18 Haziran Perşembe
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
- Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)
- R-Type Tactics I – II Cosmos (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- YOU ARE THE MONSTER (PC)
19 Haziran Cuma
- EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
- Thank You For Your Application (PC)