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    15-19 Haziran 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    15-19 Haziran tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
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    15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Xbox Series, PS5, Switch 2 ve PC için yayınlanacak The Adventures of Elliot: The Millennium Tales yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan bir diğer oyunu EA Sports UFC 6 olarak karşımıza çıkıyor.

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    Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

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    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    15 Haziran Pazartesi

    • MOLE (PC)

    16 Haziran Salı

    • Zenless Zone Zero (PC)
    • City Car Driving 2.0 (PC)
    • COPA CITY (PC)

    17 Haziran Çarşamba

    • Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
    • goblinAmerica (PC)
    • Backrooms Lost Runners (PC)

    18 Haziran Perşembe

    • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)
    • Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)
    • R-Type Tactics I – II Cosmos (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
    • YOU ARE THE MONSTER (PC)

    19 Haziran Cuma

    • EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
    • Thank You For Your Application (PC)

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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