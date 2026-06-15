15-19 Haziran 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

Reklam

15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Xbox Series, PS5, Switch 2 ve PC için yayınlanacak The Adventures of Elliot: The Millennium Tales yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan bir diğer oyunu EA Sports UFC 6 olarak karşımıza çıkıyor.

Reklam

Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

15 Haziran Pazartesi

MOLE (PC)

16 Haziran Salı

Zenless Zone Zero (PC)

City Car Driving 2.0 (PC)

COPA CITY (PC)

17 Haziran Çarşamba

Denshattack! (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)

goblinAmerica (PC)

Backrooms Lost Runners (PC)

18 Haziran Perşembe

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Xbox Series, PC, Switch 2)

Hell Let Loose: Vietnam (PC, PS5, Xbox Series)

R-Type Tactics I – II Cosmos (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)

YOU ARE THE MONSTER (PC)

19 Haziran Cuma

EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

Thank You For Your Application (PC)