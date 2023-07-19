EA Sports FC 24 oynanış fragmanı yayınlandı

EA Sports, FIFA ile olan 30 yıllık lisans anlaşmasının sonunda kendi bağımsız futbol simülasyonu oyunu için son noktaya geldi. FIFA’nın yerini alacak EA Sports FC 24 için ilk oynanış fragmanı yayınlandı. Oyunun pek çok merak edilen ayrıntısını gözler önüne seren videoda, ayrıca oyunda yer alacak yenilikçi özelliklere de ışık tutuldu.

EA Sports FC 24 için daha önce yayınlanan tanıtım fragmanı, oynanış detaylarını yalnızca birkaç saniyeliğine izleyicilere göstermişti. Fakat yeni fragmanla beraber oyundan beklenebilecek derinliği ve gerçekçiliği gösteren ayrıntılar karşımıza çıktı. Oyunun geliştirici ekibi, yeni Hypermotion V animasyon teknolojisine odaklandı.

EA Sports FC 24’ten neler bekleniyor?

EA Sports FC 24’ün öne çıkan noktalarından bir tanesi olacak Hypermotion V, gerçek futbol maçlarındaki hareket yakalama verilerini kullanıyor. Sanal oyuncuların hareketlerini etkilemek için hem erkekler hem de kadınlarda 180 profesyonel futbol maçının ayrıntılı analizlerinden yararlanılıyor. Sonucunda ise orijinal hareketler ve 1.200’den fazla farklı koşu stilinin kilidi açılıyor. Aynı zamanda taraftarların dünyanın en iyi futbolcularının benzersiz hareket biçimlerini deneyimlemelerine fırsat sunuyor. Bunun bir örneği olarak Manchester City forması giyen ünlü futbolcu Erling Haaland’ın FIFA 23 kendine özgü çarpıcı bir gol attığı görüntüye fragmanda yer veriliyor.

EA Sports aynı zamanda oyunu mümkün olduğunca fazla bir şekilde gerçekçi hale getirme hedefi doğrultusunda Play Styles özelliğini de karşımıza çıkardı. Bu özellik, sanal oyuncuların gerçek dünyada olduğu gibi hareket etmesini sağlamak adına gerçek oyunculardan gelen verileri kullanıyor. Play Styles, oyuncuların kendilerini daha da ayırt etmelerini sağlamak için her biri iki varyasyona sahip 34 yeni beceri sunuyor. Yine Haaland üzerinden verilen bir örnekte, normal bir oyuncudan çok daha güçlü kafa vuruşları yapmasına izin veren bir beceriyi fragmanda görebiliyoruz.

Tüm bunların yanı sıra EA Sports FC 24 oynanış fragmanı, Battlefield serisinde de kullanılan Frostbite grafik motorunun geri dönüşünü duyurdu. Geliştirici şirket, bu konuda pek fazla ayrıntıya yer vermese de önümüzdeki günlerde buna özel bir video yayınlayacaklarını bildirdi.

29 Eylül tarihinde piyasaya çıkacak olan EA Sports FC 24, futbol oyunları için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olarak karşımıza çıkıyor. 30 yıllık FIFA serisinin yerine geçecek olan yeni oyun için ön siparişler açılmış durumda.

EA Sports FC 24 oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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