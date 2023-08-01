EA Sports FC 24 Kariyer Modu fragmanı çıktı

30 yıl boyunca konsol ve PC platformlarında karşımıza çıkan efsanevi FIFA serisi artık sona eriyor. Electronic Arts ekibi yakında EA Sports FC 24 ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen oyun, Eylül ayının sonunda nihayet hayranlarıyla buluşacak. Şirket, oyunla alakalı merak edilen detayları hayranlarına açıklamaya devam ediyor. Son olarak EA Sports FC 24 Kariyer Modu için sunulacak yenilikler resmi olarak açıklandı.

Electronic Arts bugün EA Sports FC 24 Kariyer Modu fragmanı ile karşımıza çıktı. Kariyer Modunda yer alacak yenilikleri hayranlarıyla paylaşan stüdyo, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınlanan fragmanda ne yazık ki Türkçe altyazı desteği bulunmuyor. Ancak YouTube’un otomatik çeviri özelliği sayesinde EA’nın vaat ettiği tüm yenilikleri rahatlıkla keşfedebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

EA Sports FC 24 Kariyer Modu yenilikleri

EA Sports FC 24’ün yaklaşık 7 dakika uzunluğundaki Kariyer Modu fragmanı, oyuncuların merak ettiği pek çok noktaya parmak basıyor. Oyuncular, antrenörle yan çizgi ve futbolcu ile hareketine odaklanan bir yan görünüm gibi yeni özel kamera açılarına erişebilecek. Bunun yanı sıra oyunda yer alacak bir diğer önemli unsur ise Ballon d’Or yarışması olacak.

Oyuncu ve Menajer kariyerindeki yeni özellikler, oyuncuların futbol kaderlerini daha da fazla kontrol etmelerine olanak sağlayacak. Oyuncu kariyerinde etkileyici bir bireysel sezona ulaşmak, yeni Ballon d’Or animasyonunu tetikleyecek.

EA SPORTS FC Marka Başkan Yardımcısı David Jackson, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Prestijli Ballon d’Or’u EA SPORTS FC’ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ikonik kupaları oyuna dahil etmek, oyunculara mümkün olan en özgün ve ilham verici futbol deneyimlerini sunma çabalarımızı daha da ileriye taşıyor.”

Amaury Media CEO’su Kevin Benharrats ise şunları paylaştı “EA’nın pazarlama ekipleriyle işbirliği yapmak bir zevkti. Ballon d’Or için bu yeni ortaklıktan gurur duyuyoruz, EA SPORTS FC’nin başarısına katkıda bulunacağını umuyoruz.”

EA Sports FC 24, 29 Eylül 2023’te PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için, 22 Eylül 2023’te ise Ultimate Edition üzerinden erken erişimle satışa sunulacak. 22 Ağustos’a kadar Ultimate Edition ön siparişini verenler, Kasım ayında takas edilemeyen UEFA Champions League Ultimate Team Hero öğesi de dahil olmak üzere birçok avantaj elde edecek.

EA Sports FC 24 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10 – 64-Bit

: Windows 10 – 64-Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz

: Intel Core i5-6600K 3.50GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX 570 4 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi : Windows 10 – 64-Bit

: Windows 10 – 64-Bit İşlemci : Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz

: Intel Core i7-6700 3.40GHz / AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz RAM : 12 GB

: 12 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA Sports FC 24 Kariyer Modu fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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